Una modella trans per lo show di Victoria’s Secret?

Scandalo a corte. Il principe sceglie la (bellissima) modella di Playboy. La notizia era nell’aria da tempo ma ora è ufficiale. L’erede al trono fa coppia fissa con lei - Una scelta che sta facendo discutere : Gli ingredienti per uno Scandalo a corte ci sono tutti. Sì perché il rampollo della casa reale si è scelto una “principessa” diversa dal solito. Ha gli occhi blu intenso, i capelli castani e un viso uscito dalle pagine di un libro. Epperò c’è qualcosa che non torna e che anzi potrebbe far saltare sulla sedia più di qualche parente della casa regnante che all’etichetta ci tiene eccome. Marius Borg Høiby, figlio della principessa ...

Modella 25enne scomparsa nel nulla è ritrovata cadavere in Una fossa : il giallo di Adea : Adea Shabani, 25enne Modella e attrice, è stata vista l'ultima volta a Hollywood lo scorso 23 febbraio insieme a Chris Spotz, forse il suo amante. Dopo mesi di ricerche, nelle ultime ore il tragico epilogo: la ragazza è stata ritrovata senza vita in una fossa dopo che poco prima l'uomo si è ucciso al termine di un inseguimento della polizia. Mistero sulle cause del delitto, si attende la conferma dell'autopsia.Continua a leggere

Un’ex modella di Playboy ha fatto causa per poter rompere un accordo di riservatezza e parlare di Una sua relazione con Donald Trump : Karen McDougal, un’ex modella di Playboy che sostiene di avere avuto una relazione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha fatto causa ad American Media Inc., la società che possiede il tabloid National Enquirer, per ottenere il permesso legale The post Un’ex modella di Playboy ha fatto causa per poter rompere un accordo di riservatezza e parlare di una sua relazione con Donald Trump appeared first on Il Post.

“Ma che fa - è impazzita?”. Un volo infinito - giù dal sesto piano. A saltare lei - Una modella bellissima e già famosa. Salva per miracolo - eccola spiegare il motivo (assurdo) del suo gesto : Un volo assurdo, lunghissimo. E una caduta violenta, un impatto che ai testimoni aveva subito fatto pensare al peggio, convinti che nessun essere umano sarebbe mai potuto sopravvivere a un salto del genere. E invece la protagonista di questa incredibile storia, una ragazza bellissima e già famosa nonostante l’età, è riuscita a Salvarsi. A cadere nel vuoto lei, Ekaterina Stetsyuk, modella russa di 22 anni, ora in un letto di ospedale ...

“Fatemelo vedere”. Morte Davide Astori - la disperazione della compagna Francesca. La fidanzata del calciatore - ex Grande fratello e modella - Una volta ricevuta la drammatica notizia - è andata a Udine per dare un ultimo saluto al suo “sole”. Momenti di cordoglio assoluto : La Morte di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina, morto in albergo per arresto cardio-circolatorio, ha sconvolto il mondo. Astori aveva 31 anni ed era molto amato. La sua scomparsa ha devastato una nazione ma, prima, la sua famiglia. Per esempio la sua compagna, Francesca Fioretti, che Astori aveva conosciuto nel 2013. Tra loro era stato subito amore: quando si erano incontrati alla festa di un amico comune, avevano iniziato della loro ...

“Schifo! Non toccarmi”. Altro che ciccini! Onestini-Mrazova choc a Le Iene. La modella lo becca con le mani nel sacco e diventa Una furia : Insieme al fidanzato, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova è al centro dei riflettori. I due si sono conosciuti proprio all’interno della casa del Grande Fratello e il loro amore è nato poco dopo la chiusura del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Lo annunciava il settimanale Chi nel numero del 17 gennaio per il quale i due avevano posato per la prima volta come coppia. I giovani ...

Un'economista - Una modella o un malinteso? Chi è davvero Alessia D'Alessandro : Lei è la prima a essere arrabbiata. E, paradossalmente, lo è più di tutti con l'uomo che ha cercato di lanciarla in una brillante carriera politica. Alessia D'Alessandro, presentata da Luigi Di Maio come "una economista che lavora con la Cdu in Germania", ha dovuto puntualizzare le cose nientemeno che con il New York Times al quale ha concesso una lunga intervista per spiegare come stanno veramente le ...

Karen - modella di Playboy : "Ho avuto Una relazione con Donald Trump" : Noovo scandalo sessuale per Donald Trump? Il presidente avrebbe avuto una relazione con una modella di Playboy nel 2016, almeno a quanto riporta il New Yorker citando un documento scritto della...

New Yorker : "Silenziata a 4 giorni dal voto Una relazione tra Trump e modella di Playboy". Casa Bianca : "Fake news" : Donald Trump ha avuto una relazione con una modella di Playboy nel 2016. Lo riporta il New Yorker citando un documento scritto della donna, Karen McDougal.McDougal non descrive i dettagli della relazione con Trump sul magazine, spiegando di non voler violare l'accordo con American Media, che le ha pagato quattro giorni prima delle elezioni 150.000 dollari per i diritti sulla storia, che non ha mai pubblicato. Secondo il New Yorker, ...