eurogamer

: 90'+3 - Incredibile. Calcio di rigore per il @realmadrid a una manciata di secondi dalla fine dei tempi regolamenta… - juventusfc : 90'+3 - Incredibile. Calcio di rigore per il @realmadrid a una manciata di secondi dalla fine dei tempi regolamenta… - acmilan : Warm-up time! ?? Minutes to go to #MilanSassulo! ?? Il riscaldamento dei rossoneri quando manca una manciata di minu… - Eurogamer_it : Una manciata di videogiochi retro SEGA sono in arrivo su Nintendo Switch. #SEGAAges #NintendoSwitch -

(Di lunedì 16 aprile 2018)hanno da poco annunciato una partnership che porterà suAges, una collezione di oltre 15prevista per l'estate del 2018. Nel corso di un evento che si è svolto oggi in Giappone le due compagnie hanno rivelato i primi tre titoli inclusi nella line up diAges, e con un comunicato ufficiale il publisher ne ha svelati altri due.I primi cinque giochi annunciati diAGES includono due capisaldi del catalogoMaster System, come Phantasy Star e Alex Kidd in Miracle World, o capolavori originariamente pubblicati perMega Drive, come Thunder Force IV e Sonic the Hedgehog, e il port della versione arcade di Gain Ground. Questa raccolta, tra l'altro, segnerà il debutto ufficiale in occidente di alcuni titoli.Come riporta Polygon, del progetto si occuperà Studio M2, già alle prese con altre release simili diquali 3D ...