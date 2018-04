Una carriera | una squadra

Donnarumma - miracolo su Milik : 'Una delle parate più belle della mia breve carriera' : Gigio può diventare il migliore del mondo, dipende da lui, ha tutte le potenzialità". Serie A 2017-2018, guarda gli highlights Guarda tutti i video

Liam Neeson - The Silent Man e Una lunga carriera da spia : È un Liam Neeson canuto (e all’inizio anche poco riconoscibile), ma sempre centrato, quello che troviamo nel film The Silent Man di Peter Landesman, da oggi nelle sale italiane. Qui interpreta Mark Felt, vice-direttore dell’FBI fino al 1973, ma anche fonte anonima dello scandalo Watergate (che scoppiò un anno prima), noto con lo pseudonimo di Gola Profonda. Fu lui a segnalare alcune intercettazioni illegali effettuate nel quartier ...

Il nuovo album de Il Volo sarà Una scommessa sul pop e la musica latino-americana : Una svolta decisiva per la carriera del trio : Le ultime indiscrezioni sul nuovo album de Il Volo: una svolta decisiva per la carriera internazionale del trio. Il settimanale Chi ha raggiunto il trio di tenori e il manager Michele Torpedine, e ha rivelato alcuni indizi importanti sul prossimo album de Il Volo, di cui ancora non è stata comunicata una data d’uscita ufficiale. Quel che è certo, stando agli indizi di Chi, è che il nuovo album de Il Volo avrà una veste pop del tutto nuova, ...

Sia : i fan hanno appena realizzato Una cosa sulla sua carriera che li ha mandati fuori di testa : Prima di essere una cantante solista di fama mondiale nonché autrice di tantissime canzoni per sé e colleghi, all’inizio degli anni 2000 Sia ha cantato in un gruppo chiamato Zero 7. [arc id=”2e9482a2-7439-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Gli Zero 7 sono un duo inglese formato da Henry Binns e Sam Hardaker che negli anni ha collaborato con moltissimi artisti, tra cui appunto Sia. Sia è stata la cantante principale di brani come ...

Amstel Gold Race 2018 : il momento della verità per Diego Ulissi. La grande occasione per dare Una svolta alla carriera : Il Trittico delle Ardenne sarà l’appuntamento chiave della stagione di Diego Ulissi. Il corridore della UAE-Team Emirates, dopo aver chiuso al quarto posto il Tour Down Under a gennaio, è praticamente sparito dai radar, non riuscendo più a lasciare il segno. Per questo motivo all’Amstel Gold Race avrà la grande occasione di centrare il primo acuto stagionale e dare anche una svolta alla sua carriera. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive ...

Sara Capitta - figlia di Lorella Cuccarini/ Una carriera lontano dal mondo dello spettacolo : Sara Capitta, primogenita di Lorella Cuccarini, ha deciso di seguire una strada molto diversa dalla madre. Non le è da meno la sorella minore Chiara, giocatrice di calcio.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 14:00:00 GMT)

Motocross - Mondiale 2018 : Tony Cairoli alla sfida più difficile della carriera contro Jeffrey Herlings. Uno scontro epocale tra Una leggenda e il potenziale erede : Una delle grandi certezze del mondo dei motori è rappresentata dalla spettacolarità della MXGP. Ogni anno, ogni gara, ogni momento, le emozioni sono sempre all’ordine del giorno e mai nulla è scontato. Quest’anno, addirittura, la situazione sta portando all’asticella ad un livello superiore. Il motivo è presto detto, la straordinaria sfida tra il nostro Tony Cairoli, nove volte campione del mondo, e l’olandese Jeffrey ...

Mondonico - Una vita per il pallone. Ecco la carriera del re del “buon calcio di provincia” : Se ne è andato il re del ‘buon calcio di provincia’. Emiliano Mondonico è morto all’età di 71 anni (leggi l’articolo). Dal 2011 lottava contro un male incurabile. Nella sua carriera tante panchine, ma le più belle sono quelle che hanno fatto la storia a Bergamo e nel Torino. Una carrellato di momenti del percorso di un grande del calcio italiano. Video AnsaLive L'articolo Mondonico, una vita per il pallone. Ecco ...

Fabrizio Frizzi – 10 tappe di Una lunga carriera : Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi La tv piange Fabrizio Frizzi, scomparso a soli 60 anni questa notte in seguito ad un’emorragia cerebrale. Il conduttore romano lascia un vuoto importante nel mondo dello spettacolo, testimoniato dalle numerosissime attestazioni di affetto e dolore dei colleghi, degli addetti ai lavori e del pubblico. Un pubblico affezionato ad un volto pulito e garbato come quello di Frizzi, entrato per la prima volta nelle case ...

Fabrizio Frizzi - quando la Rai lo umiliò : 'Ci vergogniamo di lui' - Una carriera devastata : Il volto gentile della tv. Elegante, ironico, educato, mai sopra le righe ma mai banale. Fabrizio Frizzi , scomparso a 60 anni per una emorragia cerebrale , è stato un gigante della Rai negli ultimi ...

Fabrizio Frizzi - video-ricordi di Una lunga carriera : Dagli abbracci ai concorrenti dell'Eredità ai siparietti buffi con Milly Carlucci, dall'intervista a Madonna all'impegno per Telethon ai 24mila baci cantati nel 1995 I SOCIAL / "Uomo buono, gentile, ...

Immobile : 'La Svezia è Una macchia nella nostra carriera - un vero e proprio shock' : Quell'incontro dei playoff però resta ancora nella testa degli azzurri, come detto a Ciro Immobile, che ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel corso del raduno di Coverciano.

Chi è Alessandro Politi - la nuova Iena/ Una carriera tra giornalismo - format web e passione per il lifestyle : Alessandro Politi si appresta a fare il suo esordio come inviato de Le Iene con un reportage sull'abuso di anabolizzanti: ecco chi è il giornalista che si definisce anche "style influencer"(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:14:00 GMT)

Atletica - Silvia Weissteiner si ritira. L'azzurra chiude a 38 anni Una carriera ricca di successi : L'azzurra chiude a 38 anni una carriera ricca di successi : saluterà domenica alle ore 10, nel corso di una cerimonia che si terrà nella sala riunioni della Casa dello Sport in cui sarà celebrata l'...