Un tuffo nella ionosfera - al confine tra Terra e Spazio : È la patria di moltissimi satelliti, nonché di fenomeni naturali come l’aurora boreale: la ionosfera, la fascia al confine tra ciò che ancora consideriamo parte della Terra e quello che invece definiamo Spazio, è una regione ricca di fascino ma anche di misteri. Sono due le missioni Nasa che si occuperanno di investigarla: una è Gold, già operativa da fine gennaio, l’altra è Icon, il cui lancio è invece previsto per dicembre. In questo video, ...

Il nuovo trailer di God of War è un tuffo nella mitologia norrena : Dopo la pubblicazione delle recensioni (avete letto la nostra?) l'attesa per l'uscita di God of War si fa inevitabilmente spasmodica e tantissimi possessori di PS4 non vedono l'ora di provare con mano un gioco che si ritrova nell'olimpo dei migliori titoli di questa generazione.In attesa del 20 aprile e del debutto del lavoro di Cory Barlog e di Santa Monica Studios, Sony ha deciso di pubblicare una serie di video come vero e proprio countdown ...

Roma-Barcellona 3 a 0 - il tuffo di Pallotta nella fontana di piazza del Popolo : “La miglior partita della mia presidenza” : Al termine di Roma-Barcellona il presidente giallorosso James Pallotta ha festeggiato l’incredibile rimonta e passaggio del turno di Champions League facendo un bagno nella fontana di piazza del Popolo. “La serata più felice della mia vita? Non direi la più felice, se lo dicessi così trascurerei mia moglie e i miei figli. E’ una gran serata, sono contento per i ragazzi, l’allenatore, che ha cambiato l’assetto ...

Romics - un tuffo nella fantasia : 10.30 Fumetti, manga, anime, videogiochi e giochi di ruolo, cosplay: nella Capitale torna Romics, alla 23esima edizione. Tra gli ospiti, Tsukasa Hojo, creatore di Occhi di Gatto e, premiato con il Romics d'Oro, Martin Freeman. Primo attore mai premiato nella kermesse, si è guadagnato il riconoscimento con ruoli come quello di Bilbo Baggins nella trilogia tolkeniana Hobbit o come Sherlock Holmes nella serie tv Bbc Sherlock. Eventi, incontri ...