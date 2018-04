Un ricordo di Milos Forman | l' europeo che ' volò' ad Hollywood

Blastingnews

(Di lunedì 16 aprile 2018) Questo secondo weekend aprilante ha portato via con sé alcuni importanti nomi della storia del cinema, dell'arte e dell'immaginazione. Sabato si è spento ad 88 anni il maestro Vittorio Taviani che, insieme al fratello Paolo, ha firmato alcune delle pagine più profonde e coraggiose del cinema italiano. Stranamente però, è arrivata forse un po' in sordina la notizia della morte, venerdì 13 aprile, del regista. Il grande maestro cecoslovacco è deceduto ad 86 anni nella sua casa in Connecticut. Storia, azione e fantasia in uno solo genio Un artista eccentrico, visionario e, al tempo stesso, un esteta raffinato, con un pensiero socialmente e politicamente determinato. Il nome ed il linguaggio disono sempre stati contraddistinti dalla tendenza di una sintesi romantica e atmosferica della storia e dei personaggi che ne hanno contraddistinto un determinato periodo. ...