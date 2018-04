Un presidente senza maggioranza. Cosa succede alla Regione Lazio : L'anatra zoppa inizia a camminare e tutto lascia prevedere che presto nessuno si accorgerà più del suo stato di salute precario (e cronico). Il Consiglio regionale del Lazio, senza maggioranza precostituita, ha iniziato i lavori il 4 aprile e l'11 c'è stato il discorso programmatico di Nicola Zingaretti. Una dichiarazione d'intenti, un'agenda di lavoro, che il governatore, il primo eletto due ...

Egitto - al Sisi rieletto presidente dopo un voto senza batticuore : Parecchie cose sono cambiate da allora - positivamente in economia e molto negativamente sul piano sociale e politico - ma il pugno di ferro contro ogni forma di opposizione al governo , e al ...

Egitto - al Sisi rieletto presidente dopo un voto senza batticuore : 97 per cento delle preferenze : L’annuncio della commissione elettorale arriva senza grande clamore: il prossimo presidente egiziano sarà Abdel Fatah al Sisi, candidato ultra-favorito nonché pressoché unico alla poltrona, su cui siede dal 2014, contesagli solo dall’imprenditore e suo ex supporter Mousa Mostafa Mousa. ...

Egitto - al Sisi rieletto presidente dopo un voto senza batticuore : 97 per cento delle preferenze : Parecchie cose sono cambiate da allora - positivamente in economia e molto negativamente sul piano sociale e politico - ma il pugno di ferro contro ogni forma di opposizione al governo , e al ...

Abusi sessuali su una 13enne : arrestato presidente di una società sportiva - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Molestie, ripetute, nei confronti di una ragazzina appena tredicenne, iscritta all'associazione sportiva dilettantistica di cui il presunto «orco» è il presidente: con l'accusa di pedofilia è stato ...

Fratelli d’Italia : “Salvini deve fare il presidente del Senato. Senza maggioranza - si va al voto” : Per l'ex ministro della Difesa e attuale esponente di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, Matteo Salvini dovrebbe proporsi per la presidenza del Senato. "Un altro leghista alla presidenza del Senato significherebbe che Salvini è più capo della Lega che capo della coalizione". Proseguendo, La Russa dichiara inoltre di non essere favorevole a un accordo di governo che non sia completamente di centrodestra.Continua a leggere

House of Cards - Claire Underwood presidente : al via riprese sesta edizione senza Spacey : 'Abbiamo appena iniziato'. Sono le parole di Claire Underwood , Robin Wright, da dietro una scrivania dello Studio Ovale. L'anteprima della sesta e ultima stagione di 'House of Cards' ha fatto ...

Il presidente afghano apre ai talebani : pace impossibile senza di loro : «La pace non può essere raggiunta senza i talebani». Il punto di partenza espresso dal presidente afghano Ashraf Ghani per includere i talebani in un nuovo processo di riconciliazione, volto a mettere ...

Cina - senza limiti il potere di Xi Jinping - sarà presidente a vita : Nello stesso tempo, Xi ha dato fiato al nazionalismo , con una politica aggressiva, soprattutto nel Mar Cinese meridionale, e si è distinto per la mano dura nei confronti del dissenso, con ripetute ...