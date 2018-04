Un leak rivela la data d' uscita e il prezzo di No Man' s Sky su Xbox One

eurogamer

(Di lunedì 16 aprile 2018) Dopo essere stato esclusiva PlayStation 4 e PC per quasi due anni, No Man's Sky si appresta ad arrivare suOne nel corso di questa estate, anche se gli sviluppatori non avevano ancorato unad'più precisa. Amazon Italia, rompendo gli indugi, ha messo a listino il gioco nella sua versione per la console ammiraglia Microsoft,ndo come questa arriverà il prossimo 21 giugno aldi 49,99€.Come riporta IGN ilsembra essere attendibile dato che il prodotto è stato inserito da Amazon sulla pagina di 505 Games, lo studio che si occupa insieme ad Hello Games di sviluppare questa versione. Lanon sembra essere un placeholder dato che proprio il 21 giugno comincerà la stagione estiva di quest'anno.Gli sviluppatori, oltre ad annunciare l'arrivo del gioco suOne, avevano presentato l'importante update Next per No Man's Sky, che sarà ovviamente ...