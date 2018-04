Un governo con Pd | M5S e Lega Calenda lancia l' esecutivo di tutti Il ministro

SCENARIO/ La linea Renzi vince nel Pd e prepara il governo (con Lega e FI) : Sembra buio fitto, in realtà qualcosa si comincia a capire. Nel Pd vince la linea Renzi: Martina lo ha detto. E questo spiega le mosse di Berlusconi. E pure di M5s. MARIO BARCELLONA(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 06:01:00 GMT)DOPO LE CONSULTAZIONI/ La soluzione di Mattarella c'è ed è nascosta nei veti incrociati, di G.M. SalernoLE SCELTE DEL PD/ Un'alleanza con M5s meglio di Calenda e Macron?, di M. Marcellona

SALVINI E DI MAIO SI EVITANO AL VINITALY/ governo : presto possibile incontro tra Lega e M5S : VINITALY e Governo, SALVINI e Di MAIO: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi

Luigi Di Maio - lo schema dei grillini per il nuovo governo : alla Lega concede due ministeri chiave : Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio le distanze non sembrano accorciarsi con il passare dei giorni, anzi a sentire le rispettive dichiarazioni, non mancano motivi per far scoppiare nuovi scontri e ...

governo - ancora scaramucce M5s-FI : Di Maio parla solo con Lega e Pd : In attesa di capire quale Governo prenderà in mano l'Italia, a più di un mese dalle elezioni, continuano le scaramucce tra Movimento 5 stelle e Forza Italia, le due compagini che vorrebbero escludersi a vicenda nella composizione...

governo - Forza Italia : danni li producono veti e insulti Di Maio : Roma, 15 apr. , askanews, 'Vorremmo ricordare all'onorevole Luigi Di Maio che il centrodestra unito è la coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti alle ultime elezioni. In democrazia di cui ...

DI MAIO E SALVINI AL VINITALY/ governo : M5s "Centrodestra unito dannoso - proposta a Pd". Scontro Lega-grillini : VINITALY e Governo, SALVINI e Di MAIO: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi

governo - l’operazione di Mattarella per “scongelare” i partiti (Pd compreso). E ora spunta l’ipotesi di un mandato a Fico : Le battute sui politici che si ritrovano a discutere del Governo mentre sbevazzano vino – parlandosi da stand a stand – potrebbero tendere all’infinito. Ma neanche l’alcol toglie i freni che inibiscono una maggioranza. L’incomunicabilità è il tratto principale: Salvini parla di centrodestra unito, Di Maio gli risponde che così vuol dire “fare un danno al Paese”, Berlusconi parla per la terza volta in due ...

La soluzione all'impasse sul governo non verrà con un brindisi al Vinitaly : Il tavolo dei giochi politici si sposta al Vinitaly, dove i leader dei partiti passano in rassegna gli stand degli espositori, soddisfatti da un'altra annata d'oro per il vino italiano, stringono mani, lanciano moniti e abbozzano promesse. Ma cosa hanno detto nella loro parata veronese? Matteo Salvini "Siamo contrari a governissimi e governoni. Io sono pronto, a fare il governo, non dico no a nessuno, ...

Di Maio ribadisce che dialoga con Lega e Pd per il governo : Verona, 15 apr. , askanews, 'L'obiettivo è quello di creare un contratto di governo. L'ipotesi di un governo di cambiamento non la stiamo proponendo solo alla Lega, ma anche al Partito democratico. E ...

Berlusconi : governo autorevole per mediazione Italia sulla Siria : Roma, 15 apr. , askanews, 'Governo autorevole' a guida centrodestra aperto 'a tutte le forze responsabili' in tempi brevi a palazzo Chigi per una mediazione Italiana sulla crisi in Siria e in Medio ...

Siria - Berlusconi : "Serve un governo autorevole per una mediazione tra Stati Uniti e Russia" : Silvio Berlusconi ha inviato una lettera al Corriere della Sera. L'ex Cavaliere ha spiegato come l'Italia abbia bisogno di formare presto un governo "autorevole sul piano interno e internazionale, interlocutore riconosciuto e capace di farsi ascoltare dalle maggiori potenze". Berlusconi ha rivendicato l'accordo di Pratica di Mare del 2002, quando George Bush e Vladimir Putin si incontrarono e riuscirono a ricucire le relazioni internazionali: ...

Vinitaly e governo - Salvini-Di Maio : sfuma l'incontro/ Leader Lega - "M5s faccia di più" - e su Berlusconi.. : Vinitaly e Governo, Salvini e Di Maio: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi

Salvini al Vinitaly : ‘A Di Maio offro uno Sforzato - per fare di più’. E sul governo autorevole ipotizzato da Berlusconi : ‘Mai’ : C’è un bicchiere di passito ad accompagnare le trattative per il governo nella giornata inaugurale del Vinitaly a Verona. Uno Sforzato, colore rosso rubino, prodotto nella zona di Sondrio in Valtellina. Lo ha offerto Matteo Salvini a Luigi Di Maio, metaforicamente, “perché si deve sforzare a fare qualcosa di più”. E se il leader della Lega tende ancora una mano al capo politico del M5s, nel frattempo palesa l’ennesima ...

Salvini : Berlusconi? Lega è contraria a governissimi e governoni : "Oggi - ha detto Salvini - non c'è spazio per la polemica, c'è spazio solo per il riconoscimento agli imprenditori italiani che danno lavoro e portano il marchio italiano nel mondo, nonostante delle ...