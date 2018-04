Un «Fuorisalone» in bellezza

vanityfair

: Sì, al Fuorisalone potete anche farvi belle (gratis) - ItalianStyle_it : Sì, al Fuorisalone potete anche farvi belle (gratis) - GoldenBackstage : Pausa di bellezza durante il FuoriSalone nel pop-up di Treatwell -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Milano è in fermento. Gli appassionati di design sono pronti ad invadere la città per il consueto appuntamento col Salone del Mobile – evento internazionale dedicato al mondo dell’arredo e del design giunto alla sua 57esima edizione – che quest’anno si terrà dal 17 al 22 aprile. LEGGI ANCHETutte le novità del Salone del Mobile 2018 Un evento capace di attrarre non solo gli addetti ai lavori, ma anche appassionati e curiosi provenienti da tutto il mondo. Lo dimostrano i dati analizzati da momondo.it secondo i quali, le ricerche di voli per raggiungere la città della Madonnina per questo periodo hanno registrato aumenti da capogiro, arrivando a +193% rispetto al periodo in cui si è svolta l’edizione dello scorso anno. Aumenti anche per quanto riguarda gli alberghi, dove le ricerche sono aumentate del 75% rispetto al 2017. Dati che confermano l’interesse generale per un ...