Bisognerà indicare il tipo di grano usato per la pasta o di quali animali è il latte, per fare degli esempi. La Ue ha deciso che saràapporre l'degli alimenti sull'etichetta. Tra i Paesi a favore, anche l'Italia. Astenute solo Germania e Lussemburgo. I produttori avranno l'obbligo di fornire queste informazioni quando il luogo di provenienza dell'alimento è indicato o anche semplicemente evocato e non è lo stesso di quello del suoprimario.(Di lunedì 16 aprile 2018)