Udinese | Oddo a rischio | spunta Ventura

Panchina Udinese - Oddo si gioca tutto contro il Crotone : mossa a sorpresa per il sostituto : Panchina Udinese – Momento veramente negativo per l’Udinese, contro il Cagliari è arrivata la nona sconfitta consecutiva, la classifica adesso fa veramente paura. La posizione del tecnico Oddo è delicata, nel prossimo match ostacolo durissimo, il Napoli di Maurizio Sarri, poi lo scontro decisivo contro il Crotone, questa sarà l’ultima chance per salvare la Panchina. Sorprese per quanto riguarda l’eventuale sostituto, ...

Serie A - Oddo : “il problema dell’Udinese è di testa” : Nona sconfitta consecutiva per l’Udinese e Massimo Oddo non cerca attenuanti. “È un problema di testa – ha commentato il tecnico dei friulani – e la testa è la cosa più difficile da allenare”. Lo conferma anche con il racconto di un’impressione. “Quando hanno battuto l’angolo – ha spiegato – ho pensato: adesso ci fanno il gol. Questo perché non avevo visto in area la giusta ...

Serie A Udinese - Oddo : «C'è un problema nella testa dei giocatori» : CAGLIARI - L' Udinese è in un tunnel che sembra non avere fine. La formazione friulana ha perso 2-1 contro il Cagliari una sfida in cui era andata persino in vantaggio , con Lasagna al 10', , ...

Serie A Udinese - Oddo : «Esonero? Giusto valuti la società» : CAGLIARI - Massimo Oddo parte dal gol del 2-1 per descrivere la situazione che sta vivendo la sua Udinese. Calcio d'angolo per il Cagliari, il tecnico dei bianconeri ha una brutta sensazione: "Quando ...

Udinese - ecco che ne sarà di Oddo : Massimo Oddo , tecnico dell' Udinese , sarà ancora sulla panchina friulana martedì, nella sfida contro il Napoli . Come riporta Sky Sport, il turno infrasettimanale sarà decisivo per l'ex Pescara.

Cagliari-Udinese 2-1 : Ceppitelli gela Oddo - nona sconfitta di fila per i friulani : CAGLIARI - Il Cagliari ci mette la testa e trova 3 punti d'oro per la salvezza. Alla Sardegna Arena i sardi superano in rimonta 2-1 l'Udinese: botta e risposta Lasagna-Pavoletti nel primo tempo, poi ...

Panchina Udinese - nove sconfitte consecutive : ecco la decisione su Oddo : Panchina Udinese – Nona sconfitta consecutiva per l’Udinese, situazione sempre più delicata dopo il ko contro il Cagliari. La squadra di Oddo passa in vantaggio dopo pochi minuti con Lasagna, risposta dell’altro bomber Pavoletti, nei minuti finali Ceppitelli fa esplodere i padroni di casa, finisce 2-1. La dirigenza ha deciso di confermare ancora Oddo che per adesso non rischia l’esonero, a favorire la decisione anche ...

Udinese : Oddo - Cagliari snodo importante : ANSA, - UDINE, 13 APR - "Abbiamo bisogno di fermare questa serie di sconfitte e ripartire". Lo dice l'allenatore dell'Udinese, Massimo Oddo, nella consueta conferenza stampa della vigilia di ...

Udinese : Oddo - no premeditazione Rocchi : UDINE, 9 APR - "Un atteggiamento di pregiudizio che a volte gli arbitri hanno nei confronti degli allenatori, nel momento in cui ci avviciniamo a loro per chiedere spiegazioni sulle decisioni prese". ...