TXT e-solutions - Laserline candida due amministratori : TXT e-solutions ha ricevuto comunicazione da Laserline , socio al 25,62% del capitale, dell'intenzione di proporre alla prossima Assemblea convocata per il 19 aprile prossimo, la candida tura di Enrico ...

TXT e-solutions chiude in utile il 2017 : Teleborsa, - TXT e-solutions ha chiuso il 2017 con Ricavi da Continuing Operations, nel nuovo perimetro, pari a 35,9 milioni di euro, in crescita del 8,4% rispetto al 2016. L' utile netto è stato di ...

TXT e-solutions acquista altre azioni proprie : TXT e-solutions ha comunicato di aver acquista to 15.068 azioni , per un corrispettivo di 153.310,55 euro . A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nella fornitura di prodotti ...

TXT e-solutions resiste alle vendite di Piazza Affari : Teleborsa, - TXT e-solutions resiste alle vendite mostrando un rialzo dello 0,39%. Enrico Magni , azionista diretto per il 60% della società Laserline , ha comunicato di avere concluso il 21 febbraio ...

TXT e-solutions - E-Business Consulting cede intera quota a Laserline : E-Business Consulting esce da TXT e-solutions . Il socio del produttore di software ha infatti ceduto a Laserline , società detenuta in via diretta per il 60% da Enrico Magni, l'intera partecipazione ...