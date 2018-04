Tutto era pronto per i festeggiamenti | la piccola Chiara muore nel giorno del suo

Buffon : 'Dovevo difendere la Juve. Non mi pento - ridirei Tutto! L'arbitro Oliver era in una situazione più grande di lui' : EQUILIBRATO? NO GRAZIE - 'Lì per lì tu non puoi chiedere a uno che vive lo sport con una pienezza come lo vivo io di accettare, essere equilibrato, perché alla fine, seppur esternando in maniera ...

LA CORRIDA DI CARLO CONTI - VINCITORE : LIBERATORE RUSSOLILO/ Il caso di Mario Labieni - Tutto falso? : Il VINCITORE della prima puntata de La CORRIDA è il signor LIBERATORE. Tutti i concorrenti presentati da CARLO CONTI e le loro esibizioni. Ludovica Caramis valletta.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 19:50:00 GMT)

“Era eccitatissimo - poi…”. Dramma in camera da letto : un gioco a luci rosse finito nel peggiore dei modi - un giallo sul quale ora indaga la polizia. Tutto è successo a Roma : Doveva essere una serata di sesso e trasgressione, di quelle che spesso vediamo nei film. E invece si è risolta in una tragedia, come purtroppo alle volte accade in queste situazioni, un Dramma intorno al quale si stanno ora delineando vari scenari con la polizia che al momento non esclude nessuna possibile pista, in attesa di esami che possano chiarire meglio la dinamica dell’accaduto e spiegare almeno in parte quella morte assurda ...

Sebastian Vettel - GP Cina 2018 : “Sapevo che quel tempo era possibile. Oggi condizioni difficili ma Tutto è più facile con questa macchina” : Sebastian Vettel scatterà per la seconda volta consecutiva dalla pole position. Il tedesco si è preso la prima casella in griglia del GP di Cina proprio nell’ultimo giro utile. “Ho sbagliato nel primo giro, in curva 3 e 6. Ho avuto sovrasterzo ma sapevo che se avessi fatto un giro pulito ce l’avrei fatta. Le gomme sono molto sensibili. Sapevo che quel tempo era possibile, bastava mettere tutto in ordine. Ho dovuto aspettare ...

“Mi costringevano a farlo perché sono gay”. Costantino della Gerardesca choc - un racconto davvero terribile di Tutto ciò che ha dovuto subire. Poi la droga… : Un’intervista decisamente toccante, in cui ha ripercorso la sua infanzia e parlato della difficoltà di far accettare a tutti la sua omosessualità, una battaglia che gli è costata più di quanto si potrebbe pensare. “sono finito in un collegio di destra, molto autoritario. Avevano capito che ero omosessuale e mi punivano per questo. Avevo 15 anni. Per temprarmi mi hanno fatto correre sulla neve a piedi scalzi. Cose simili, a cui ...

“Ecco perché Bianca Atzei non è dimagrita”. Isola dei Famosi - il retroscena : “Cosa succedeva lontano dalla telecamere”. Ed è proprio Filippo Nardi a spifferare Tutto : Sono rimasti 5 naufraghi all’Isola dei Famosi: Amaurys Perez, Nino Formicola, Bianca Atzei, Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian. Solo uno di loro, alla fine, conquisterà il titolo di vincitore di questa 13esima, chiacchieratissima, edizione del reality di Canale 5. Fino a pochi giorni fa si dava per scontata la vittoria di Alessia Mancini, la ‘maestrina’ di Playa Dos, ma è stata fatta fuori nel corso della ...

“Ho visto Tutto”. Morto Fabrizio Frizzi - Milly Carlucci è dovuta andare in onda con Ballando con le stelle contro la sua volontà - subito dopo i funerali. Ma adesso parla chi era in studio quella sera : “Ecco che è successo dietro le quinte” : La morte di Fabrizio Frizzi ha scioccato il mondo della televisione. E i colleghi e chi sta dall’altra parte dello schermo, i telespettatori, che da 40 anni seguivano le trasmissioni del conduttore sempre pacato e rispettosissimo. Tra chi è rimasto più scosso dalla scomparsa di Fabrizio, stroncato a 60 anni da un’emorragia cerebrale lo scorso 27 marzo, sicuramente Milly Carlucci. Più che colleghi: amici stretti. Milly lo conobbe per la ...

C’era una volta Alan Ford - ma sopratTutto i loro creatori - i miei amici Magnus e Max Bunker : Ho incontrato Max Bunker, autore di fumetti storici come Alan Ford, Kriminal, Satanik, MaxMaguns etc., ma procediamo con ordine… Quella del fumetto è un’arte considerata minore, non certo all’altezza della letteratura e tantomeno della pittura. La realtà è ben diversa. In un fumetto ci si immerge come in un libro e a volte ci si sofferma ad ammirare una tavola come fosse un quadro. Ci sono stati capolavori assoluti, come “Storie dello ...

“Quest’anno al Grande Fratello… Ops!”. Cristiano Malgioglio si tradisce e svela un ‘segreto’ sulla nuova edizione del reality. L’opinionista si pente subito - ma ormai si è capito Tutto. E Barbara D’Urso non la prenderà bene : Il Grande Fratello di Barbara D’Urso sta per tornare. Il 17 aprile Carmelita aprirà la nuova edizione, la numero quindici, dello storico reality di Canale 5 dedicato ai nip, ovvero i non famosi, anche se alcuni concorrenti li conosciamo già. La rosa completa non è ancora stata ufficializzata, ma il magazine Spy, in edicola da venerdì 6 aprile 2018, ha anticipato i primi cinque concorrenti scelti per partecipare al programma. Che ...

Michelle e Aurora : “Questa sì che è una bomba”. Prima era solo una voce - ma adesso sembra Tutto vero. Il sogno di tutti i fan della coppia Hunziker-Ramazzotti sta per realizzarsi. Mamma e figlia : i clamorosi dettagli : Qualche tempo fa il settimanale ‘Chi’ aveva lanciato la bomba, ma in quel momenti si trattava solo di un’indiscrezione. adesso, invece, molti dettagli iniziano ad emergere lasciando presagire che il progetto potrebbe realizzarsi davvero e anche a breve. Di cosa parliamo? della possibilità di vedere Aurora Ramazzotti a Mediaset insieme a Mamma Michelle. Secondo un ulteriore scoop pubblicato dal settimanale ...

“Ci siamo!”. Grande fratello Nip 15 - Tutto pronto. Ecco i concorrenti che il 17 aprile varcheranno la porta rossa della famosa casa di Cinecittà : Ci siamo, il Grande fratello 2018 nip, ossia le versione classica del reality senza i vip, è pronto per cominciare. Il 17 aprile Barbara D’Urso tornerà in onda con la quindicesima edizione del noto e storico reality di Canale 5. Dopo tanti rumors sul cast e sui papabili concorrenti che in realtà non saranno del tutto sconosciuti al mondo dello spettacolo, Spy, in edicola da venerdì 6 aprile 2018, ha anticipato i primi cinque ...

Terremoti nel Maceratese : “Succede sempre Tutto qui - tra Pieve Torina e Muccia” : Nonostante lo sciame sismico in atto (stanotte si è verificata una scossa magnitudo 3.4, alle 2 in provincia di Macerata) gli abitanti di Pieve Torina hanno trascorso una notte relativamente tranquilla. “Sì, le abbiamo sentite ma non è stato nulla in confronto a ieri,” dichiara il sindaco Alessandro Gentilucci in riferimento alla scossa magnitudo 4.6 che alle 05:11 ha fatto tornare alla mente quanto accaduto nel 2016. “Il ...

Finale Tim Cup - parte la vendita libera : si va verso il Tutto esaurito : A un mese dalla Finale Juventus-Milan già venduti circa 33 mila biglietti. L'Olimpico verso il tutto esaurito. L'articolo Finale Tim Cup, parte la vendita libera: si va verso il tutto esaurito è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

“Che umiliazione!”. Isola : Alessia Marcuzzi offesa in diretta. Per la Pinella va sempre peggio : adesso anche la vita privata è messa in piazza nel peggiore dei modi. A spifferare Tutto è la Gialappa’s Band : parole pesantissime : L’Isola dei Famosi 2018 si è rivelato essere un capolavoro di trashate epiche. L’innominabile ‘canna-gate’ ha tenuto banco per settimane senza che si arrivasse a una conclusione, poi liti senza fine e rancori vari hanno preso il sopravvento. Fuori e dentro dallo studio se ne sentono di tutti i colori. In tutto ciò a tenere in piedi questa edizioni oltre all’infaticabile Alessia Marcuzzi c’è la Gialappa’s Band che ottiene sempre grandi ...