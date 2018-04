Tumore alla prostata | il grande enigma del test per il Psa

wired

(Di lunedì 16 aprile 2018) Ilè la neoplasia più diffusa nella popolazione maschile. In Italia rappresenta il 18% delle diagnosi ditra gli uomini, ed è il terzo più letale (8% dei decessi). In cifre, 34.800 nuovi casi (stimati) nel 2017, e 7.174 decessi registrati nel 2014 (a quando risalgono i dati più recenti dell’Istat). Si tratta dunque di una neoplasia diffusa, particolarmente comune per gli uomini superati i 50 anni, e non sempre aggressiva: la percentuale di pazienti che sopravvive a cinque anni ddiagnosi infatti è ormai superiore al 91% (i dati arrivano da “I numeri del cancro in italia 2017”). Ma resta comunque una malattia con un’incidenza importante, e dall’esito potenzialmente infausto. Non è un caso dunque se da decenni si cerca di individuare una strategia di screening con cui analizzare la popolazione maschile e intercettare i tumori nelle primissime fasi di ...