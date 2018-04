Tumore alla prostata | bisogna far cadere il tabù del sesso

Tumore alla prostata - il grande enigma del test per il Psa : Se ne discute da decenni: cos'è il test del Psa, e perché si studia come possibile test di screening per il Tumore alla prostata?

Tumore alla prostata - il grande enigma del test per il Psa : Il Tumore alla prostata è la neoplasia più diffusa nella popolazione maschile. In Italia rappresenta il 18% delle diagnosi di Tumore tra gli uomini, ed è il terzo più letale (8% dei decessi). In cifre, 34.800 nuovi casi (stimati) nel 2017, e 7.174 decessi registrati nel 2014 (a quando risalgono i dati più recenti dell’Istat). Si tratta dunque di una neoplasia diffusa, particolarmente comune per gli uomini superati i 50 anni, e non sempre ...

Ricerca - smascherate le tante facce del Tumore alla mammella : Roma, 4 apr. , askanews, Ci sono tumori alla mammella particolarmente insidiosi, dalla diagnosi tardiva e per i quali non è ancora stata individuata una terapia specifica. Uno studio, pubblicato su '...

Tumore alla prostata - quando e perché serve la risonanza magnetica : Il test del Psa, poi, se il valore è sospetto, la biopsia. E' l'iter che segue la maggior parte degli uomini over 50 come prevenzione del Tumore alla prostata, il più diffuso con 35 mila diagnosi nel 2017. Un percorso che può diventare invasivo, riporta La Stampa, e spesso insufficiente a sgombrare

Ballando con le stelle 2018/ Carolyn Smith - le nuove confessioni sul Tumore e su Ivan Zazzaroni : Ballando con le stelle 2018, anticipazioni: Carolyn Smith torna a parlare del suo tumore e svela le difficoltà di questo nuovo periodo di malattia. Poi su Ivan Zazzaroni...(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 07:09:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - emorragia cerebrale causa della morte/ Ischemia un allarme : le voci sul Tumore inoperabile : Fabrizio Frizzi, l'emorragia cerebrale causa della morte è un tumore non operabile? Parte il dibattito dopo un articolo di Melania Rizzoli su Libero che approfondisce la natura del trauma(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 00:12:00 GMT)

Cane annusa il naso alla padrona e scopre il cancro/ La donna ha un Tumore alla pelle : salva : Cane annusa il naso alla padrona e scopre il cancro, la donna è un avvocato di 42 anni del Massachusetts precisamente di Amhrest che ha superato la battaglia più difficile della sua vita.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:11:00 GMT)

Tumore alla mammella - novità oncologiche : convegno a Città di Castello : novità e controversie nella chirurgia oncologica della mammella. E' il nome del convegno a Città di Castello. Tra i relatori Paolo Veronesi.

Cancro al seno nell'uomo/ La battaglia di Stefano contro Tumore alla mammella : a 48 anni colpito da carcinoma : La medicina era al corrente che una piccola percentuale di uomini può sviluppare il tumore al seno, cosa che invece la maggior parte della gente pensa sia esclusiva delle donne(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 12:14:00 GMT)

Tumore alla prostata - quanto influiscono peso e altezza : "Uno studio recente ha esaminato l’altezza e l’indice di massa corporea per vedere come impattano sulle probabilità di ammalarsi di Tumore alla prostata", scrive il dottor Alberto Saita, urologo di Humanitas sul sito dell'ospedale milanese. "Secondo i ricercatori della Cleveland Clinic le dimensioni

Elena Santarelli : mio figlio ha un Tumore diverso dalla leucemia! : Elena Santarelli qualche mese fa aveva confessato tramite i social ai fans che suo figlio aveva il tumore. Ecco in che maniera spiega questo momento drammatico della sua vita! Sono trascorsi solo pochi mesi da quando Elena Santarelli, aveva confessato su Facebook di avere un figlio malato, raccontando il dramma che stava vivendo giorno dopo giorno accanto alla sua famiglia. Tutto è iniziato quando a seguito di un controllo sullo stato di salute ...

Ballando con le Stelle 2018 / Problemi per Giovanni Ciacci e nuovo sfogo per Carolyn Smith sul Tumore : Ballando con le Stelle 2018, anticipazioni e news. In arrivo cambiamenti per Giovanni Ciacci? Le critiche continuano, intanto Carolyn Smith torna a parlare del suo tumore(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 11:20:00 GMT)

Per valutare il rischio di Tumore alla prostata basterà un "semplice" test delle urine : Niente più esami invasivi e da ora in poi meno biopsie. L'esame per valutare il rischio di un tumore alla prostata sarà un "semplice" quanto innovativo test sulle urine. È il nuovo strumento ...