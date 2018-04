Truffa alla ricevitoria | denunciato dalla Polizia un trentenne

I nuovi 'bari' di Caravaggio - la Truffa seicentesca rivisitata dalla street art : Un anziano ingenuo sta giocando a carte con un suo oppositore il quale in complotto con un suo avversario trucca il gioco della politica. Questa scena, così teatrale, descrittiva e realistica ...

Truffa all'ateneo di Foggia per fondi alla ricerca. Tra i 21 indagati anche il rettore : Presunte irregolarità nella rendicontazione di progetti finanziati dal Miur al dipartimento di Agraria Le ipotesi di reato sono concorso in Truffa e abuso d'ufficio. L'inchiesta era partita dalla denuncia di due professori della facoltà

Allarme dell'Associazione Robin Hood - Multe da pagare con sconto - ma è una Truffa! : Teramo - E' una vera e propria truffa, commessa via telefono, quella denunciata dall'associazione consumatori 'Robin Hood' di Teramo, che in questi giorni ha ricevuto segnalazioni di utenti destinatari di telefonate da parte di falsi agenti di polizia municipale che li invitavano a pagare direttamente, nelle mani di un loro incaricato, presunte Multe prese con l'autovelox. "In questi giorni diverse persone ci hanno ...

Autovelox - occhio alla Truffa : finte telefonate ai cittadini : 'Paga ora e risparmi il 30%' : 'In questi giorni diverse persone ci hanno segnalato di aver ricevuto telefonate da parte di presunti agenti di polizia locale - spiega Di Ferdinando - e relative a fantomatiche multe per violazioni ...

"II tuo account WhatsApp Messenger è scaduto" : occhio alla Truffa : "Attenzione! Il tuo account WhatsApp Messenger è scaduto. La registrazione non è stata...

Aversa - il 'cambiaruote' della stazione. Oliva : 'Attenti alla Truffa - denunciate' - : Aversa " L'assessore Alfonso Oliva lancia un "Chi l'ha visto?". "Chi lo ha visto lo dica alle autorità", è l'appello del componente dell'esecutivo che riferisce un'iniziativa commerciale anomala ...

Calcio - Truffa alla Lazio : spariti i soldi per De Vrij : Indagato il "pirata" spagnolo che avrebbe sottratto due milioni di euro destinati a un'operazione bancaria per pagare il cartellino del difensore olandese

Avvocatessa Truffava i clienti spacciandosi per la sorella di Cantone : interdetta dalla professione : truffava i suoi clienti spacciandosi per la sorella del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e millantando il suo intervento risolutivo: la Procura di Benevento ha chiesto e...

Mafia : Truffava coppia di anziani fingendosi il figlio - 'tradito' dalla convivente : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - E' stato 'tradito' dalla sua compagna, Francesco Simone, l'uomo di 54 anni arrestato dai Carabinieri di Messina con l'accusa di avere truffato per anni una coppia di anziani di Montalbano Elicona, facendo credere ai due di essere il figlio scomparso tempo fa con il met

“Domani scade il suo abbonamento WhatsApp” : Attento Alla Truffa! : WhatsApp non è a pagamento: non credere all’ennesimo SMS Truffa! Sta circolando in rete un nuovo messaggio truffa su WhatsApp: fai attenzione se ricevi un messaggio con scritto “Domani scade il suo abbonamento WhatsApp” WhatsApp A Pagamento: Tutto Falso, E’ Una Bufala Nuovo giorno, nuova guida dedicata a WhatsApp, uno dei programmi più diffusi e usati […]

Truffano anziani per centoventimila euro. Una donna - un avvocato e un pensionato scovati dalla Guardia di Finanza di Salerno : La Guardia di Finanza di Salerno ha scovato tre truffatori che avevano messo a segno almeno tredici truffe nei confronti di persone anziane o in stato di bisogno per un danno complessivo d 120mila ...

Ragazza vittima di Chernobyl violentata e Truffata dalla famiglia di Forlì che l'ha accolta : Una coppia di Forlì è stata arrestata dalla Polizia con l'accusa di aver maltrattato e violentato una Ragazza di Chernobyl che fin dall'età di dieci anni è stata loro ospite nell'ambito del progetto di accoglienza bambini vittime delle radiazioni prodotte dalla centrale nucleare esplosa nell'incidente del 1986. Ma non solo: nel 2014, appena maggiorenne, la Ragazza è rimasta vittima di un incidente stradale in ...

