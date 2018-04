Trivago lancia la sua PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile

surface-phone

(Di lunedì 16 aprile 2018) Un’altra PWA sviluppata da una multinazionale importante è stata appena rilasciata sul Microsoft Store; questa volta è il turno di, un noto servizio online che funge da motore di ricerca per gli hotel di tutto il mondo. La Progressive Web App è disponibile al download per tutte le versioni di10 e10, anche se le notifiche e la navigazione in modalità offline sono supportati esclusivamente da Redstone 4 in poi. Tuttavia, se proverete ad installarla adesso, noterete come non sia dotata di un’icona propria e come non funzioni mostrando un’elegantissima pagina bianca; probabilmente si tratta di un’app pubblicata solo per fini di test e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un aggiornamento in grado di renderla attiva e funzionante. Descrizione Viaggi in Europa? Scopri offerte di hotel, confronta prezzi e risparmia su case vacanze, ...