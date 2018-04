Treno deragliato a Pioltello | Tg3 | “Reperti binario sotto teli coperti di acqua C’è

ilfattoquotidiano

: RT @CalabriaNews_24: #TRENO #DERAGLIATO INIZIATI I LAVORI DELLA #GALLERIA COSENZA-PAOLA - godoy17_godoy : RT @CalabriaNews_24: #TRENO #DERAGLIATO INIZIATI I LAVORI DELLA #GALLERIA COSENZA-PAOLA - P_S_1971 : #RealJuve Buffon,DeSci(in che serata sarà?)Benatia vedi BN Chiello AlexS treno deragliato Matuidi so solo correre… - Studionews24 : Treno deragliato a Pioltello, le drammatiche testimonianze dei sopra -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Le “prove” ovvero i pezzi diche devono essere analizzate dai consulenti per stabilire cosa causò il deragliamento delregionale 10452 a(Milano) bagnate dalla pioggia. È quanto ha mostrato il Tg3 in un servizio sulle indagini sull’incidente che provocò la morte di tre persone il ferimento di molte altre. Sono otto gli indagati – vertici e addetti della Rfi – nell’inchiesta. Ed è proprio in un deposito Rfi a Milano-Greco che sono custoditi i binari. La società aveva garantito che i reperti sarebbero stati conservati con cura. Giovedì scorso i consulenti della procura e gli investigatori si sono trovati davanti ai pezzi diposizionatialcuniscuri, madi. Anzi nel capannone pioveva, come si vede nelle immagini del servizio, anche nel momento in cui i consulenti sono entrati all’interno. ...