Treno deragliato a Pioltello | Ruggine recente sui tratti di binari sequestrati

Treno deragliato a Pioltello - Tg3 : “Reperti binario sotto teli coperti di acqua. C’è ruggine” : Le “prove” ovvero i pezzi di binario che devono essere analizzate dai consulenti per stabilire cosa causò il deragliamento del Treno regionale 10452 a Pioltello (Milano) bagnate dalla pioggia. È quanto ha mostrato il Tg3 in un servizio sulle indagini sull’incidente che provocò la morte di tre persone il ferimento di molte altre. Sono otto gli indagati – vertici e addetti della Rfi – nell’inchiesta. Ed è ...

Treno deragliato a Pioltello - i passeggeri al 112 : “Fermate tutto - se arriva un treno qua ci distrugge” : Lo scorso 25 gennaio, a seguito del deragliamento del treno pendolari 10452 vicino alla stazione di Pioltello (MI) sono stati numerosi i passeggeri che hanno chiamato subito il numero unico di emergenza 112 per chiedere aiuto. Le registrazioni di quelle conversazioni sono finite nel fascicolo del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e del pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, che stanno indagando sull’incidente. Un passeggero, come ha ...

Treno deragliato a Pioltello - le chiamate dei passeggeri ai soccorsi : "Il Treno sta andando fuori strada. Siamo più o meno a Pioltello e le carrozze davanti sono deragliate. Il Treno è spezzato a metà". È la telefonata ai soccorsi di uno dei passeggeri che viaggiava sul Treno deragliato a Pioltello lo scorso 25 gennaio. Sono le 6,57 quando arrivano le prime chiamate con richiesta di aiuto al 112. Voci impaurite e concitate che chiedono di "fermare i treni in arrivo, perché se arriva giù ...

Treno deragliato - le drammatiche telefonate al 112 : "Fermate tutto - fermate il mondo". Gli audio al Tg3 : Sono voci concitate quelle che ha fatto sentire il Tg3, con grida che si sentono in sottofondo. Sono le 6,57 del 25 gennaio quando al 112, il numero unico di emergenza, arriva la prima...

Treno deragliato - iniziati lavori binari : ANSA, - MILANO, 15 FEB - Sono iniziati oggi i lavori per ripristinare i binari nei tre chilometri di ferrovia all'altezza di Pioltello , Milano, dove un Treno è deragliato lo scorso 25 gennaio. I ...

Treno deragliato Pioltello - prime indagini confermano problema rotaia : Treno deragliato Pioltello , prime indagini confermano problema rotaia Lo avrebbero evidenziato gli accertamenti degli esperti nominati dai pm che curano l'inchiesta sull'incidente ferroviario del 25 gennaio scorso . Le analisi non si discosterebbero dalle prime ipotesi di carenze nella manutenzione dei ...

Treno deragliato - domani rimossi vagoni : 23.47 Cominceranno domani mattina le operazioni per rimuovere i vagoni del Treno deragliato lo scorso 25 gennaio alle porte di Milano, incidente nel quale hanno perso la vita tre donne e 46 persone sono rimaste ferite. Una squadra di operai, diretti dagli investigatori della Polfer e dai consulenti nominati dalla Procura per chiarire le cause del deragliamento, partiranno con il sollevamento e lo spostamento dei primi due vagoni. Il termine ...