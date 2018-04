Tre concerti di Claudio Baglioni all’Arena di Verona | prezzi dei biglietti in prevendita

Treni speciali per i concerti di Laura Pausini al Circo Massimo a luglio 2018 : tutte le promozioni : I concerti di Laura Pausini al Circo Massimo potranno essere raggiunti in treno. Attraverso le promozioni speciali di Trenitalia, sarà infatti possibile accedere ai biglietti a prezzi vantaggiosi, usufruendo dell'offerta Speciale Eventi. Lo sconto del 30% è applicato a tutte le offerte base, quindi sui Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte. Per accedere alla promozione basterà seguire le indicazioni presenti ...

Week-end del 13 - 14 e 15 aprile : eventi - concerti e mosTre. Cosa fare in Lombardia : Ciascuna iniziativa è dedicata ad un Paese o ad un'area geografica e le tradizioni dei popoli di riferimento saranno raccontate al pubblico attraverso concerti, mostre, spettacoli, proiezioni, ...

Nuovi concerti di Fabrizio Moro per il tour 2018 - aggiunte Tre date estive : biglietti in prevendita dal 12 aprile : Nuovi concerti di Fabrizio Moro si aggiungono al calendario in costante aggiornamento del tour estivo 2018, in partenza il 16 giugno col debutto allo Stadio Olimpico di Roma. Mentre si prepara alla sfida dell'Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona in coppia con Ermal Meta, il cantautore di Portami Via annuncia tre nuove date consecutive per il prossimo agosto, nell'ambito del tour a supporto della raccolta di successi Parole rumori e anni, ...

Lana Del Rey : la scaletta dei concerti di Milano e Roma poTrebbe essere questa : L’attesa è finita: il l’LA to The Moon Tour di Lana Del Rey sta per sbarcare in Italia! [arc id=”be86ecfa-7aaa-11e3-984c-0026b9414f30″] Dopo 5 anni di assenza, la cantante di “Lust For Life” tornerà in concerto nel nostro Paese: mercoledì 11 aprile salirà sul palco del Mediolanum Forum di Milano e il 13 del Palalottomatica di Roma. Un post condiviso da Lana Del Rey (@Lanadelrey) in data: Mar 20, 2018 at ...

I concerti di Beyoncé al Coachella 2018 trasmessi in sTreaming : tutti gli artisti da seguire in diretta : L'attesissimo ritorno in scena di Beyoncé al Coachella 2018, prima apparizione su un palco dopo il parto gemellare di un anno fa, sarà un'occasione che i Beyhive di tutto il mondo potranno seguire in diretta streaming. Gli organizzatori del Festival indie più famoso al mondo hanno infatti confermato che anche l'edizione di quest'anno sarà trasmessa in live streaming, grazie alla partnership tra il Coachella e Youtube che permetterà agli ...

Week-end del 30 - 31 marzo e 1 aprile : eventi - concerti e mosTre. Cosa fare in Lombardia : Ciascuna iniziativa è dedicata ad un Paese o ad un'area geografica e le tradizioni dei popoli di riferimento saranno raccontate al pubblico attraverso concerti, mostre, spettacoli, proiezioni, ...

Milano. Et la lune descend…Tre concerti per Debussy : Seconda tappa di una serie di concerti che, inaugurata il 25 marzo con Elègie alla Fabbrica del Vapore, la Civica

Gli America arrivano in Italia per Tre concerti che fanno la storia : Roma – Potrebbe sembrare roba da vecchi ma chi non ha mai cantato, almeno una volta, il ritornello di “A horse with no name“? Vi parliamo dell’arrivo in Italia degli America, band leggendaria che muove tuttora intere generazioni ad ogni latitudine e longitudine: uno dei gruppi che ha fatto la storia di un genere, che ha […]

Concerti - Steven Tyler : Tre date in Italia a luglio : Ad aprire tutti e tre gli spettacoli in calendario sarà il duo al femminile delle Sisterhood, sodalizio tra le figlie d'arte Alyssa Bonagura , figlia di Kathie Baillie e Michael Bonagura della band ...

Thirty Seconds to Mars : poTrebbe essere questa la scaletta dei concerti di Roma e Bologna : Il nuovo tour indoor dei Thirty Seconds to Mars è finalmente iniziato. La tranche europea ha preso il via l’11 marzo dalla città di Colonia, in Germania. [arc id=”fce76dfa-ac72-11e2-8a73-0026b9414f30″] Jared e Shannon Leto e Tomo Milicevic sono attesi in Italia venerdì 16 marzo, quando saliranno sul palco del Palalottomatica di Roma. Il giorno successivo, invece, si esibiranno all’Unipol Arena di Bologna. via ...

RENATO ZERO / Dai concerti di Zerovskij al nuovo film : "La vita non voleva sorridermi e io l'ho cosTretta" : RENATO ZERO arriva al cinema il 19, 20 e 21 marzo ripercorrendo uno dei suoi concerti all'Arena di Verona attraverso gli occhi del capostazione ZEROvskij.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:08:00 GMT)

OlTre 20 i concerti in programma con "Musicalis Daunia" : InOltre, alla condivisione artistica che nasce dall'incontro di musicisti in terra dauna, si aggiunge la diffusione mondiale della visibilità streaming di ciascun appuntamento in cartellone ...

Alanis Morissette torna in Italia a luglio con Tre concerti : Il 2018 è l’anno del grande ritorno live in Italia di Alanis Morisette, una delle cantanti e musiciste più apprezzate nel panorama musicale contemporaneo. [arc id=”1721b842-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] Avrai ben tre occasioni per vedere dal vivo Alanis nel nostro Paese! Segnati i concerti annunciati, tutti in programma a luglio. 9 luglio: Roma Summer Fest, Cavea dell’Auditorium PDM 10 luglio: Pistoia Blues Festival, ...