Trattativa Stato-mafia | l' ultimo appello di Mancino Ho sempre combattuto la

Trattativa Stato-mafia - l'ultimo appello di Mancino. "Ho sempre lottato la mafia" : I giudici della corte d'assise di Palermo si riuniscono in camera di consiglio per la decisione finale

''Corrotti? La Trattativa Stato-mafia e l'antimafia oggi'' : View the embedded image gallery online at: http://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/261-cronaca/69852-corrotti-la- Trattativa - Stato-mafia -e-l-antimafia-oggi.html#sigProId4e1e6b69d0 Foto a cura ...

Trattativa Stato mafia - “papello non esiste e processo nullo”. Arringa post mortem dell’avvocato di Totò Riina : “Il papello non esiste”, “Questo processo è nullo”, “Anche da morto Totò Riina tocca fare da parafulmine”. Messe in fila le parole dell’Arringa del difensore di boss di Corleone, morto il 17 novembre scorso prima della requisitoria, disegnano uno scenario opposto a quello dei pm di Palermo che in più udienze ha chiesto la condanna dei principali imputati. Luca Cianferoni, che difende anche il boss ...