Trattativa | Mancino | “Non rifarei le telefonate a D’Ambrosio” I giudici entrano in

Mafia : Mancino - ho sofferto e soffro per processo Trattativa : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - "Ho sofferto e soffro tuttora per questo processo...". Lo ha detto l'ex Presidente del Senato Nicola Mancino prima di lasciare l'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo dove i giudici della Corte d'assise sono entrati in Camera di consiglio per emettere la sente

Trattativa Stato-mafia - l'ultimo appello di Mancino. "Ho sempre combattuto la mafia" : I giudici della corte d'assise di Palermo si riuniscono in camera di consiglio per la decisione finale

Trattativa - gli avvocati di Mancino : “Non dorme la notte pensando al processo” : L’’ex presidente del Senato, Nicola Mancino “non dorme la notte per le sofferenze che questo processo gli provoca e gli ha provocato”. Si apre con una confidenza alla corte d’assise l’arriga dei difensori dell’ex ministro dell’Interno, imputato nel processo sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. L’ex politico democristiano, imputato di falsa testimonianza, è difeso dagli avvocati ...

Mafia : difesa Mancino - valutazioni politiche da pm processo Trattativa : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - Nicola "Mancino sarebbe stato reticente sulle questioni inerenti i contatti deviati e la nomina o meno di Vincenzo Scotti a ministro dell'Interno, che il pm sarebbe stato un ministro più rigoroso nei confronti della criminalità. Francamente, mi sembra che l'accusa si s

Mafia : difesa Mancino - nel processo Trattativa affezione giustizialista dei pm : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "L'ufficio del pubblico ministero ha evidenziato un percorso politico deviato" per Nicola Mancino "che peraltro da politico si sarebbe trasformato in criminoso, nell'ideazione della trattativa". Così l'avvocato Massimo Krogh, proseguendo la sua arringa difensiva nel pr

Mafia : difesa Mancino - non dorme la notte per sofferenze processo Trattativa : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) – L’ex Presidente del Senato, Nicola Mancino “non dorme la notte per le sofferenze che questo processo gli provoca e gli ha provocato”. Lo ha detto l’avvocato Massimo Krog, legale di Mancino, nel processo sulla trattativa tra Stato e Mafia, che vede imputato l’ex ministro dell’Interno per falsa testimonianza. Per Mancino l’accusa ha chiesto la pena a sei anni di ...

Mafia : difesa Mancino - non esclude incontro con Borsellino ma non su Trattativa : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Nicola Mancino ha affermato in più occasioni che poteva avere incontrato il primo luglio del 1992 Paolo Borsellino, ma non vi era stato alcun colloquio che avesse per oggetto la trattativa". Lo ha detto l'avvocato Nicoletta Piergentili proseguendo la sua arringa difen

Mafia : difesa Mancino - non esclude incontro con Borsellino ma non su Trattativa (2) : (AdnKronos) - Proprio il 12 febbraio di un anno fa, Nicola Mancino, rendendo dichiarazioni spontanee al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia aveva detto: "Sull'incontro con il giudice Paolo Borsellino, che non conoscevo fisicamente ma che in tante mie dichiarazioni non ho mai escluso di averg

Mafia : processo Trattativa - difesa Mancino chiede assoluzione ‘perché fatto non sussiste’ : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) – La difesa dell’ex Presidente del Senato, Nicola Mancino, alla fine della prima parte dell’arringa difensiva, ha chiesto l’assoluzione per l’ex Presidente del Senato, dall’accusa di falsa testimonianza nel processo sulla trattativa tra Stato e Mafia “perché il fatto non sussiste”. A chiedere l’assoluzione è stata l’avvocato Nicoletta Piergentili, che adesso ...

Mafia : difesa Mancino - è diventato emblema processo Trattativa : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Nicola Mancino in questo dibattimento è imputato di falsa testimonianza ma sotto il profilo mediatico è diventato l'emblema della trattativa. Per lui tutto questo ha comportato un danno enorme, perché e sempre stato impegnato nella vita politica del paese, ha avuto un