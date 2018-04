Trasporti | Svt Vicenza | dai bus chiamata a centrale operativa e forze dell' ordine 2

Trasporti : Svt Vicenza - dai bus chiamata a centrale operativa e forze dell'ordine : Vicenza, 16 apr. (AdnKronos) - La sicurezza di utenti e autisti è una priorità per Svt, società che da due anni gestisce il servizio di trasporto pubblico vicentino sia urbano che extraurbano, in sostituzione delle precedenti Aim Mobilità e Ftv Spa. Due, in particolare, le azioni messe in atto dalla