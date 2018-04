Trailer Battefield 5 imminente | perché potrebbe arrivare da un momento all’altro

optimaitalia

(Di lunedì 16 aprile 2018) Già sappiamo che Battlefield 5 sarà lanciato a ottobre 2018. Praticamente sostituirà l'uscita di Anthem, prevista per i primi mesi del 2019, anche se noi ci crediamo poco. I dettagli sul prossimo titolo della serie Battlefield sono pochissimi e finora non è stato ilasciato ancora un. Questa situazione peròcambiare presto.Il primodi Battlefield 5Il senior video e media director di DICE, Randy Evans, ha scritto chiaramente che ildi Battlefield 5 esiste. Un utente gli ha chiesto su Twitter “l'utenza sta leteralmente morendo dalla voglia di vedere ildi Battlefield 5”, insomma è questo che traspare dall'inglese molto più sintetico. “Ho ildi fronte”, questa la risposta di Evans, con tanto di faccina. Questosemplicemente significare che ilè come minimo (quasi) pronto.uscire da unall'altro, oppure ...