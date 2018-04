Tragedia ragazzo muore a 15 anni

Tragedia nella notte : ragazzo di 19 anni muore travolto dal treno : Tragedia questa notte a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, lungo i binari della linea ferroviaria Tarvisio Venezia dove, intorno all'una e mezza, i treni sono stati bloccati per l' investimento ...

Morte Astori - Della Valle : " Tragedia immensa. Ragazzo dalle grandi qualità umane e tecniche" : una tragedia immensa, una dura prova per tutti noi. Davide era un punto di riferimento per la squadra. Adesso i ragazzi dovranno trovare la forza di reagire". Così il presidente Della Fiorentina ...

“Si è chiuso in bagno - lontano da tutti. Poi…”. Tragedia sfiorata a Roma : vittima un ragazzo di soli 14 anni - l’ultimo ad aver preso parte a un folle gioco che impazza (purtroppo) sui social. In cosa consiste e perché è così pericoloso : Una folle mania, un gioco pericolosissimo e insensato che è finito per costare quasi la vita a un ragazzo alla ricerca di emozioni forti. Un caso che ha fatto il giro dei social italiani quello andato in scena nelle scorse ore a Roma, protagonista un ragazzo di soli 14 anni che se l’è vista davvero brutta ma che per fortuna è fuori pericolo. Il giovane si è infatti impiccato con il cavo della PlayStation, alla ricerca di ...