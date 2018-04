Tradimenti famosi | le “corna” più OMG di cui sono state protagoniste le star

news.mtv

: @organicP_ a me le storie dei tradimenti, famosi e non famosi, fanno sempre un po' pena - Sarasp_ : @organicP_ a me le storie dei tradimenti, famosi e non famosi, fanno sempre un po' pena - gaialapapaia : RT @TheMiuz: Top 3 dei tradimenti più famosi: 3. Bruto prende parte alla congiura per uccidere Cesare 2. Giuda vende Gesù ai sommi sacer… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) L’ultimo scioccante tradimento è stato quello ai danni di Khloé Kardashian: a pochissimi giorni dal parto,usciti dei video in cui il fidanzato e padre della loro bambina è stato colto in atteggiamenti molto sospetti con altre donne in diverse occasioni. Ma a Hollywood e dintorni, di “corna” se neviste parecchie: abbiamo raccolto nel video quelle che ti hanno fatto esclamare (o ti faranno esclamare, se te le eri perse) OMG! arc id=”dd819c6b-c58f-4e08-8da2-6bb835e2da35″ Dopo Tristan Thompson con Khloé Kardashian, ci sarebbe un altro traditore in giro: sembra che la storia tra Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius sia finita proprio perché lui sarebbe stato infedele. ph: getty images: le “corna” più OMG di cuileNews Mtv Italia.