Tra cori e striscioni | lo sfottò delle curve diventa storico

Germania - cori per Hitler e svastiche in caserma Scandalo Travolge l’esercito : «Adesso ci facciamo vaccinare contro la febbre gialla e poi andiamo in Mali e spariamo ai negri fino a fargli saltare le teste». La conversazione telefonica fra due soldati della Bundeswehr è stata intercettata dagli agenti del Mad - i servizi segreti dell’esercito tedesco - pochi giorni prima della partenza delle reclute alla volta dell’Africa dov...

Serie B : cori e fischi al momento della sostituzione e lui mosTra le corna Video : In Serie B, sono terminati i prime tre recuperi della 29a giornata del #campionato che hanno confermata la supremazia dell'Empoli in cima alla classifica generale dopo la rotonda vittoria a Foggia per 0-3. I satanelli, davanti a 12.000 spettatori, non hanno demeritato ma hanno trovato sulla loro strada una formazione solida in difesa e cinica in attacco quando si è trattato di capitalizzare le occasioni da rete. Andreazzoli, 'pubblico da dieci e ...

Riconoscimento delle Vie della Transumanza : il Comune di Cori firma il protocollo d’intesa : Il Comune di Cori ha aderito nei giorni scorsi al protocollo d’intesa che propone al costituendo Forum per la Rete dei Cammini del Lazio di riconoscere ed inserire nel relativo catasto l’antica Via della Transumanza che ogni anno portava i pastori della zona a trasferire il proprio bestiame da Jenne ad Anzio, i due enti capofila del progetto di durata quinquennale elaborato ai sensi della legge regionale n. 2 del 10.03.2017 che punta alla ...

Emiliano Mondonico - una giornata Tra lacrime e cori da stadio VIDEO : Ma forse la comunità gli è ancora più grata per quello che faceva per il paese, per chi aveva trovato nello sport un aiuto per riconquistare la sua vita. Il compianto mister allenava infatti la ...

Fifa 19 : EA Sports in Olanda per regisTrare nuovi cori dei tifosi : Secondo quanto riportato dal sito FifaBenelux, EA Sports è alla ricerca di appassionati e tifosi delle 18 squadre della Eredivisie per registrare nuovi cori da stadio. In particolare, stando alle indiscrezioni, Electronic Arts cercherà di individuare per ogni club circa 25 supporters a cui verrà chiesto di intonare alcuni dei cori più celebri che ogni […] L'articolo Fifa 19: EA Sports in Olanda per registrare nuovi cori ...

Mondonico : l’ultimo saluto Tra sedie - fumogeni e cori : Mondonico: l’ultimo saluto tra sedie, fumogeni e cori Mondonico: l’ultimo saluto tra sedie, fumogeni e cori Continua a leggere

Funerali Emiliano Mondonico - migliaia in piazza per l’ultimo saluto Tra fumogeni - cori e striscioni : In migliaia si sono ritrovati davanti alla Chiesa di Santa Maria e San Sigismondo per dare l’ultimo saluto all’allenatore Emiliano Mondonico. Famiglia e amici, personalità del mondo del calcio e tantissimi tifosi: striscioni, cori e fumogeni hanno accompagnato il feretro dalla casa dell’allenatore alla chiesa prima e dalla chiesa al cimitero poi. L'articolo Funerali Emiliano Mondonico, migliaia in piazza per l’ultimo ...

Roma - gli ulTras protestano : 'Dove sono le torrette per i lanciacori? Vogliono uccidere la Curva' : Situazione ancora più paradossale se rapportata a moltissimi stadi europei, dove da molto tempo le nostre istituzioni, i media e tutti gli addetti ai lavori del mondo del calcio guardano come modelli ...

Liquami in torrente - sequesTrata struttura alberghiera a Corigliano : Corigliano CALABRO , COSENZA, Una struttura alberghiera costruita su un'area di oltre 1000 metri quadrati, è stata sequestrata dai militari della Guardia costiera di Corigliano Calabro nell'ambito ...

Reggio Calabria - moglie uccide il marito 'ndranghetista nel sonno con una roncola : anni di malTrattamenti e rancori per la morte del figlio : Su Leggo.it un'altra storia di violenza domestica. Una donna di Castellace di Oppido Marina, in provincia di Reggio Calabria, ha ucciso nel sonno il marito con una roncola. Maria Giuseppina...

Decorì in mosTra al Cibus : quando i prodotti diventano arte : Decorì partecipa a Cibus, il Salone Internazionale dell’alimentazione dal 7 al 10 maggio 2018 a Parma, e i temi principali saranno Libertà, Lievitazione e Innovazione. La linea del Gruppo Lo Conte, dedicata alle decorazioni e agli ingredienti per dolci, valorizzerà il concetto di Naturalità, caratteristica che da sempre la contraddistingue, attraverso un’esposizione molto curata nei dettagli tra prodotti, colori, performance e scenografia. La ...