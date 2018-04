TPP | Trump cambia rotta

Guerra dazi : Trump non demorde con la Cina - apre al TPP : ... secondo il quotidiano americano, Pechino punta a fare leva su altre nazioni contro le mosse Usa: nel mirino c'è l'Europa, le cui aziende potrebbero beneficiare se la seconda economia al mondo ...

Ora Donald Trump dice che vuole rientrare nel TPP : È l'accordo commerciale con 11 paesi che affacciano sul Pacifico e che aveva abbandonato un anno fa, definendolo «uno stupro della nostra nazione»