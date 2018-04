Tiziano Ferro per gli amici a 4 zampe | ' Aiutiamo i cani'

Tiziano Ferro a favore dell'adozione di cani e gatti : Tiziano Ferro commuove i fan con un appello per la difesa degli amici a quattro zampe, in cui chiede esplicitamente ai ssostenitori di dare una mano quando possibile, adottando cani e gatti . ' Loro ...

Giù le mani dal diritto d’autore : da Tiziano Ferro a Ramazzotti - gli artisti contro Sky : Giù le mani dal diritto d'autore è l'appello degli artisti italiani contro Sky. Non solo cantanti ma soprattutto autori ed editori stanno firmando l'appello contro Sky, a supporto di SIAE. Da Tiziano Ferro a Eros Ramazzotti, più di 1000 sono i personaggi del mondo musicale che hanno firmato l'appello per chiedere che venga rispettato il diritto d'autore legato alla riproduzioni delle canzoni da loro scritte, utilizzate recentemente da Sky e ...

Diritto d'autore : da Tiziano Ferro a Elisa - oltre 1000 artisti contro Sky : Un insulto per tutti coloro i quali hanno contribuito a portare l'industria culturale al terzo posto nella nostra economia. Un'industria sana e realmente italiana, che è parte fondamentale della ...

Tiziano Ferro sulle canzoni del nuovo album : “Ve le vorrei cantare già” : ROMA – Tiziano Ferro sta lavorando al nuovo album in uscita nel 2019.A testimoniarlo è una foto postata dal cantante di Latina su Instagram. L’immagine, che lo ritrae al microfono negli studi di Los Angeles, è accompagnata da una didascalia che ha mandato in visibilio i numerosissimi fan: “Che bello cantare. Scrivo, scrivo, scrivo. Manca […]

La Corrida 2018 - Carlo Conti / Diretta - concorrenti : Mario Labini è il sosia di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro in concerto a Milano per un evento privato - in attesa del nuovo tour : Tiziano Ferro in concerto a Milano sabato 7 aprile per un esclusivo evento privato Folletto. In occasione dell'80esimo anniversario dalla sua fondazione, il brand Folletto ha organizzato uno speciale evento a Milano per festeggiare con alcuni dei suoi migliori rappresentanti. Tiziano Ferro in concerto a Milano si è esibito in qualità di superospite della serata di festeggiamenti. L'evento si è tenuto al Teatro della Luna e ha visto l'artista ...

Video e testo Stavo pensando a te di Fabri Fibra - la nuova versione in duetto con Tiziano Ferro : Stavo pensando a te di Fabri Fibra è uno dei brani del rapper contenuto nell'album Fenomeno. Datato 2017, la clip ufficiale di Stavo pensando a te di Fabri Fibra ha totalizzato su YouTube e su Vevo oltre 25 milioni di visualizzazioni. Stavo pensando a te di Fabri Fibra vive da pochi mesi anche in una nuova versione in featuring con il cantautore italiano Tiziano Ferro. Su Fabri Fibra, Tiziano Ferro ha dichiarato: “Fibra è uno dei pochi ...

Tutti i vincitori degli Onstage Awards 2018 da Tiziano Ferro a Vasco Rossi e Riki : Sono stati annunciati i vincitori degli Onstage Awards 2018. Tiziano Ferro ha trionfato in ben tre categorie: Artista Maschile, Miglior Tour e Inno Live dell’Anno (con il brano Lento/Veloce). L'artista di Latina ha ringraziato i fan sui social per il sostegno con queste parole: "Pienone! Ma così mi prende un colpo! Questo mi spinge a fare meglio, a non mollare, ad andare avanti. Conta molto per me, grazie! Tiziano" Tiziano Ferro ha superato i ...

Cristina D’Avena canta Tiziano Ferro e lui commenta : video in Non Me Lo So Spiegare : Cristina D'Avena canta Tiziano Ferro e condivide il video su Instagram. Non Me Lo So Spiegare è una delle sue canzoni preferite e ringrazia il cantautore di Latina per aver donato al mondo della musica questo "capolavoro" contenuto nell'album 111 Centoundici. Pubblicata ormai da diversi anni, Non Me Lo So Spiegare è tra le canzoni più apprezzate di Tiziano Ferro, nonostante il suo percorso artistica sia ricco di successi e di hit mondiali, di ...

Pasqua 2018 - gli auguri di Tiziano Ferro - Eros - Laura Pausini - Jova... : ... perché sono intollerante alle palestre in primavera, e perché quando vedo questo azzurro che avvolge le cime più belle del mondo riesco a vedere anche tutte le altre cose...dalla giusta distanza. È ...

Tiziano Ferro a lavoro sul nuovo album - aggiornamenti dall’artista : Tiziano Ferro a lavoro sul nuovo album: il cantante di Latina lascia un messaggio ai fan e, via social network, condivide i primissimi momenti che sta dedicando alla scrittura delle nuove canzoni. La pagina del suo diario, condivisa sui social network negli scorsi giorni, potrebbe essere solo un lontano ricordo. Con un'immagine nuova, Tiziano Ferro a lavoro sul nuovo album sembra voler tranquillizzare i suoi sostenitori. La fase creativa è al ...

OneRepublic: concerti 2018 in Italia. La band ha annunciato nella pagina Facebook "Stiamo tornando" e il mondo dei fan è già in attesa delle date dei concerti 2018. L'ultima esibizione live del gruppo in Italia risale all'ormai lontano 2014. La notizia è apparsa con un messaggio Instagram scritto dal frontman Ryan Tedder, che poi è stato condiviso sulla pagina Facebook ufficiale del gruppo "Venice, Italy… Native Tour…. and yes (si), we r ...