Tiroide | ecco come mantenerla in salute

(Di lunedì 16 aprile 2018) La, piccolo organo a base di farfalla situato alla base del collo, è preziosissima per il nostro organismo, controllandone numerose funzioni chiave. Da essa dipendono, ad esempio, te mperatura e peso corporeo, appetito ed umore, stanchezza, pigrizia e sonno, battito cardiaco, funzionamento intestinale e persino il metabolismo del calcio.Tutte queste funzioni dellasono mediate da ormoni, veri e propri messaggeri chimici prodotti e secreti d allaper agire a distanza. Da un lato abbiamo gli ormoni tiroxina e triiodotironina, più semplicemente chiamati T3 e T4 essi regolano il metabolismo corporeo in generale. Dall’altro lato c’è un terzo ormone meno conosciuto, chiamato calcitonina, che mantiene in equilibrio i livelli di calcio nel sangue lavorando assieme al paratormone. Perinè opportuno evitare le carenze di iodio, il cui ...