Tina Cipollari | insulti pesanti su Instagram | «Vergognati | ca**a»

SOSSIO E URSULA/ Uomini e Donne - Tina Cipollari furiosa con la dama : "Sei una donnetta - finta e scontata" : SOSSIO e URSULA al trono over di Uomini e Donne: il cavaliere sta frequentando la dama bionda che è stata criticata in studio e i suoi social per la sua mancanza di reazioni in studio. (Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 15:30:00 GMT)

Tina Cipollari vs Gemma Galgani/ Uomini e Donne : l'opinionista prende in giro la dama anche sui social : Tina Cipollari ha pubblicato sul suo profilo Instagram una vignetta dedicata alla sua "nemica" Gemma Galgani. La foto ha fatto molto discutere i fan di Uomini e Donne.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Tina Cipollari : il web nota la differenza tra le due dame (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono lasciati dopo l'ultima puntata? C'è un'altra speranza per i fan(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 14:50:00 GMT)

Gemma Galgani vs Tina Cipollari/ Uomini e Donne : a caccia di fan con magliette personalizzate : Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e Donne: al trono over le due Donne si "sfidano" con magliette personalizzate. Chi avrà più fan nello studio di Canale 5?(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:25:00 GMT)

“Dai! Ma è davvero lui?”. Uomini e Donne - entra in studio e il pubblico ‘esplode’. Occhi sbigottiti e una Tina Cipollari senza parole : Tina Cipollari si è rimessa in gioco ed è passata dal Trono Classico di “Uomini e Donne” al Trono Over. L’opinionista più famosa della tv ha deciso di riprovarci. Non più come corteggiatrice, ma come dama over. D’altra parte 16 anni fa conobbe il marito Chicco Nalli proprio negli studi televisivi del dating show di Maria De Filippi. ”Sono tornata single, Maria. Non lo sapevi? Non leggi i giornali?”, ha ...

UOMINI E DONNE/ Balletti e spogliarelli in studio : il trono di Tina Cipollari continua... (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico e news: Nicolò Ferrari sta prendendo in giro Nilufar Addati? Il corteggiatore replica sui social e zittisce tutti.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 15:02:00 GMT)

“Ecco perché ci siamo lasciati”. Tina Cipollari e Kikò Nalli allo scoperto : a tre mesi dalla clamorosa separazione - la coppia più famosa della tv italiana svela il motivo della decisione : Una storia d’amore durata la bellezza di tredici lunghi anni, quella tra Tina Cipollari e il suo Kikò Nalli, una passione arricchita dall’arrivo di tre figli e che però, alla fine, si è andata spegnendo, fino a spingere i due a fare un passo indietro e optare per una separazione consensuale. Tre mesi fa, quando la rottura era stata resa ufficiale, i fan erano rimasti a bocca aperta, chiedendosi cosa avesse spinto la coppia a ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari e Kikò Nalli : il retroscena della separazione e quel ritorno in tv : Dopo 13 anni di amore e tre figli, Tina Cipollari e Kikò Nalli hanno deciso consensualmente di procedere con la separazione , ma sono sempre stati piuttosto vaghi sui motivi della loro decisione. Ora ...

UOMINI E DONNE OGGI NON VA IN ONDA/ Trono Over : a quando il nuovo "round" tra Tina Cipollari e Gemma Galgani? : UOMINI e DONNE OGGI non va in ONDA: ecco quando tornano il Trono classico e il Trono Over con le esterne dei tronisti e le discussioni tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 15:22:00 GMT)

Uomini e Donne/ Tina Cipollari - la separazione e le liti con Gemma : per lei un periodo difficile (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari, nella sua rubrica del cuore su Sono, svela di aver vissuto un periodo difficile dopo la separazione da Kikò Nalli(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Tina Cipollari butta dell’acqua in testa a Gemma Galgani (VIDEO) : Tina Cipollari colpisce ancora. Dopo anni di accuse e sfuriate è passata ai fatti. L’opinionista di Uomini e Donne ha infatti agito contro la sua nemica amatissima Gemma Galgani. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne Tina ha tirato dell’acqua in testa a Gemma. Purtroppo la reazione della dama di torino la vedremo solo nella puntata di domani ma il video dello scontro è presto arrivato. ECCOLO QUI! Un prodotto di .

Uomini e Donne - Gemma Galgani : "Giorgio incastrato nel suo io - Tina Cipollari? Parole dolorose" : Gemma Galgani, in una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, fà chiarezza sulla natura dei propri sentimenti per Giorgio Manetti da cui ha ricevuto un sonoro due di picche dopo essersi riproposta nuovamente per aprirsi uno spiraglio nel suo cuore senza, però, riuscirci: La mia ricaduta è stata essermi riproposta a Giorgio. È stato qualcosa di forte, fortissimo. Io ho lanciato un appello, l’ho fatto con i crampi allo ...

Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono lasciati : "In questo momento i figli sono fondamentali" : Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono lasciati qualche mese fa, anzi per meglio dire a fine gennaio hanno reso noto di essersi lasciati, ma è evidente che la crisi fra loro sia iniziata ancor prima. C'erano stati diversi gossip in merito alla crisi matrimoniale dell'opinionista di Uomini e Donne, lei continuava a smentire nella speranza di poter risanare la frattura e non dover rinunciare a Chicco, conosciuto proprio grazie al programma di Maria ...

Chicco Nalli lascia il tetto coniugale che divideva con Tina Cipollari! : E’ ufficiale, Tina Cipollari e Chicco Nalli non vivono più sotto lo stesso tetto coniugale. Ad andarsene di casa è proprio lui il quale in un’intervista ha rivelato di aver voglia di innamorarsi di nuovo! Ecco le sue parole! Tina Cipollari e Chicco Nalli hanno dichiarato soltanto a fine gennaio che la loro storia d’amore era terminata. La stessa storica opinionista di Uomini e Donne aveva affermato che per il momento loro due ...