Tim | fa tappa a Milano il progetto di Alternanza Scuola Lavoro

Giro dei Paesi Baschi 2018 : Enric Mas trionfa in solitaria nell’ulTima tappa. Primoz Roglic conquista la generale : La sesta ed ultima tappa della 58ma edizione del Giro dei Paesi Baschi non delude le aspettative e regala grandissimo spettacolo. Al termine dei 122 km da Eibar ad Arrate, con ben otto GPM, trionfa in solitaria lo spagnolo Enric Mas, che stacca i compagni di fuga nel finale e conquista la sua prima vittoria da professionista. Arriva così anche il 25° successo stagionale per una Quick-Step Floors sempre più dominante. In classifica generale si ...

Giro Rosa a Lanzada la setTima tappa : Il finale in Friuli è da leggenda: il Monte Zoncolan, dal versante occidentale di Ovaro con pendenze fino al 22% porterà le atlete nella storia dello sport, e la regina della 29° edizione sarà ...

Giro di Catalogna 2018 : Alejandro Valverde conquista la corsa. UlTima tappa a Simon Yates - che vince in solitaria a Barcellona : Alejandro Valverde conquista la 98ma edizione del Giro di Catalogna, mettendo così il suo terzo sigillo nella corsa iberica dopo quelli dello scorso anno e del 2009. L’Embatido ha gestito alla perfezione la tappa finale, riuscendo a mantenere il vantaggio in classifica generale. Sul traguardo di Barcellona esulta invece il britannico Simon Yates, che con una grande azione nel finale riesce ad anticipare il gruppo e conquistare la vittoria in ...

Terza tappa SetTimana Int. Coppi_Bartali : vince l'inglese Lawless : Alle spalle del corridore del Team Sky Paolo Totò , Mg K Vis Sangemini, e Lorenzo Rota , Bardiani - Csf, - Vittoria del britannico Christopher Lawless , Team Sky, nella Terza tappa della Settimana ...

SetTimana Coppi e Bartali 2018 : Christopher Lawless vince in volata la terza tappa - battuti Paolo Totò e Lorenzo Rota : Il britannico Christopher Lawless conquista la terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Il corridore del Team Sky si è imposto allo sprint al termine di una frazione totalmente pianeggiante con partenza e arrivo a Crevalcore. La fuga di giornata parte dopo circa 30 km con cinque corridori: Remy Di Gregorio (Delko Marseille Provence KTM), Michal Paluta (CCC Sprandi Polkowice), Dimitri Peyskens (Wb Aqua Protect Vernaclassic), ...

Ciclismo - Felicità in casa Androni Sidermec : Manuel Belletti vince la setTima tappa del Tour de Langkawi : Manuel Belletti vince la settima tappa del Tour de Langkawi battendo Eugert Zhupa della Wilier Triestina Selle Italia e Ruslan Tleubayev dell'Astana Manuel Belletti dell'Androni Sidemec ha vinto ...

SetTimana Coppi e Bartali 2018 : Bauke Mollema vince la seconda tappa! Rosa secondo e nuovo leader della generale : Bauke Mollema ha dettato legge nella seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018, 130 chilometri da Riccione a Sogliano al Rubicone, caratterizzata da un arrivo piuttosto impegnativo. La fuga di giornata si è staccata all’undicesimo chilometro. A prendere vantaggio rispetto al resto del gruppo Brice Feillu (Fortuneo-Samsic), Patryk Stosz (CCC Sprandi Polkowice), Tyler Williams (Israel Academy), Marco Minnaard (Wanty ...

SetTimana Coppi e Bartali 2018 : arriva la fuga nella prima tappa - vince Pascal Eenkhoorn : La fuga assoluta protagonista della prima semitappa della Settimana Internazionale Coppie Bartali 201897 chilometri con partenza e arrivo a Gatteo, mentre nel pomeriggio si disputerà una cronometro a squadre per andare a completare la prima giornata di gara. Lawson Craddock (Team EF Education First), Pascal Eenkhoorn (Team Lotto NL Jumbo), Emil Dima (MS Tina – Focus) si sono avvantaggiati già nei primi chilometri della corsa, accumulando ...

