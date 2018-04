TIM | entrano anche i tedeschi di SVM | e dichiarano supporto a Elliott

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ulTIM'ora Siria : turchi entrano ad Afrin - ma i curdi smentiscono - 18 marzo - : ULTIME NOTIZIE di oggi, 18 marzo 2018: guerra in Siria, i turchi annunciano la presa di Afrin dopo due mesi di battaglia. I curdi smentiscono.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ulTIM'ora Siria : turchi entrano ad Afrin - ma i curdi smentiscono (18 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, 18 marzo 2018: guerra in Siria, i turchi annunciano la presa di Afrin dopo due mesi di battaglia. I curdi smentiscono e proseguono la lotta nell'enclave. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 14:40:00 GMT)

Isola dei Famosi - diretta setTIMa puntata : rientrano in gioco due ex naufraghi. Espulsione in vista per Franco e novità cannagate : Eliminazioni, rientri, possibili espulsioni e litigi: Sono gli ingredienti della settimana puntata de l'Isola dei Famosi. Su Leggo.it la diretta del reality show condotto da Alessia...

Erdogan bombarda le truppe di Assad che entrano a Afrin. Strage di civili a Goutha : 300 vitTIMe - tantissimi bambini : La battaglia di Afrin è iniziata e il suo esito è destinato a cambiare il corso degli eventi nella seconda guerra siriana. E ridisegnare le alleanze in Medio Oriente. Il "sultano di Ankara", il presidente Recep Tayyp Erdogan, contro il raìs di Damasco, Bashar al-Assad. E in mezzo colui che dovrebbe essere il "Garante" di ambedue: il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin.Cronaca di guerra. Una guerra ...

Il Papa rinnova la Commissione sugli abusi : entrano le vitTIMe e Telefono azzurro - il cardinale O'Malley confermato presidente : Negli ultimi quattro anni, la Pontificia Commissione ha lavorato con quasi 200 diocesi e comunità religiose di tutto il mondo per accrescere la consapevolezza e per educare le persone sulle necessità ...