The Witch and the Hundred Knight 2 - recensione

The Witcher 3 : la patch per l'HDR su PS4 è disponibile - ma si riscontrano problemi : Nella giornata di ieri è stata finalmente resa disponibile la tanto attesa patch di The Witcher 3: Wild Hunt per PS4 che, oltre ai miglioramenti di stabilità, ottimizzazione e correzioni di bug, introduceva il supporto all'HDR.A quanto pare, però, a pochissimo tempo dal rilascio dell'update si sono già riscontrati problemi. Nello specifico, come segnalato su ResetEra, i giocatori hanno segnalato problemi tecnici con la Draw Distance, ...

The Witcher 3 : finalmente disponibile la patch per l'HDR su PS4 : Gli sviluppatori di Projekt RED hanno rilasciato la tanto attesa patch HDR per PlayStation 4 di The Witcher 3: Wild Hunt dopo numerosi ritardi.Come riporta Videogamer, l'aggiornamento è compatibile sia con PS4 che con PS4 Pro e, a parte l'applicazione dei vivaci effetti dell'High-Dynamic Range, arricchisce il celebre gioco di ruolo fantasy con miglioramenti di stabilità e ottimizzazione, correzioni di bug e "miglioramenti visivi minori". Che ne ...

Futuro florido per Nintendo Switch e BeThesda - cosa bolle in pentola? : Nintendo Switch sta investendo moltissimo nei videogiochi sviluppati da produttori terzi: in tal senso si sta rivelando particolarmente florida la collaborazione con Bethesda, volta a portare titoli acclamatissimi sul mercato in una versione adattata alla piattaforma ibrida. Giochi come The Elder Scrolls V Skyrim o DOOM, in effetti, si sono rivelati interessanti anche in versione Switch: cosa possiamo aspettarci dal Futuro di questa ...

Wolfenstein 2 : The New Colossus per Switch torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay : L'annuncio di Wolfenstein 2: The New Colossus per Switch, insieme a DOOM, è stata una vera sorpresa per tutti gli utenti della console di Nintendo che richiedevano a gran voce giochi "più maturi".Lo sparatutto si è mostrato per la prima volta in un video di gameplay in direct feed al PAX East di Boston, ora, grazie alla segnalazione di Gamingbolt, possiamo tornare a vedere in azione Wolfenstein 2: The New Colossus per Switch nel nuovo filmato di ...

The Bunker : diffuso in rete un gameplay per Switch : The Bunker è ora disponibile per Nintendo Switch in formato digitale, ci fa notare Nintendoeverything, e ad accompagnare il lancio possiamo vedere un nuvo gameplay riproposto di seguito.Per chi non lo conoscesse The Bunker è un titolo horror che punta sulla psicologia realizzato in live action. Come ultimo superstite di un Bunker nucleare, la routine quotidiana di John è rimasta l'unica cosa a mantenerlo sano di mente. Ma quanto un allarme ...

The Banner Saga 2 : vediamo il gioco in azione su Nintendo Switch : The Banner Saga 2 si mostra in azione su Nintendo Switch con un gameplay che arriva direttamente dal PAX East che si sta svolgendo a Boston proprio in questi giorni.Come riporta Nintendoeverything, il video mostra 12 minuti di gioco nel quale potremo farci un'idea di cosa andremo ad acquistare.Per chi non lo sapesse, The Banner Saga 2 è un gioco di ruolo dai toni epici nel quale continueremo l'avventura del capitolo precedente con un viaggio ...

Un breve video gameplay off-screen mostra la versione Switch di Wolfenstein 2 The New Colossus : Come ormai saprete, Wolfenstein 2 The New Colossus arriverà anche su Nintendo Switch e l'annuncio, insieme a quello di DOOM, è stata una vera sorpresa per tutti i possessori della console ibrida.Al momento non state condivise notizie sulla data di lancio di Wolfenstein 2 The New Colossus per Switch, tuttavia, grazie a un filmato condiviso da US Gamer, possiamo dare un veloce sguardo al gioco.In occasione del PAX East di Boston, infatti, il ...

RemoThered Tormented FaThers : il survival horror arriverà anche su Nintendo Switch : Remothered Tormented Fathers, il survival horror di Darril Arts, diretto da Chris Darril e sviluppato dal team italiano Stormind Games ha debuttato da poco su Steam e, a quanto pare, il titolo approderà anche su Nintendo Switch.Come riporta Nintendoeverything, Il sito giapponese Game Watch, dopo aver visto il titolo alla GDC questa settimana, ha confermato che una versione per Nintendo Switch è in sviluppo.Per chi non lo sapesse, Remothered: ...

The Witch and the Hundred Knight 2 : Recensione - Trailer e Gameplay : Nippon Ichi in collaborazione con Nis America, porta su PS4 il sequel di The Witch and the Hundred Knight, il celebre Action JPRG uscito su PS3 e nel 2016 anche su PS4 con una versione rimasterizzata, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. The Witch and the Hundred Knight 2 Recensione Pur trattandosi di un sequel, The Witch and ...

The Witcher 4 nel 2021? Nuovo RPG da CD Project Red - non è Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red starebbe lavorando alla realizzazione di un Nuovo RPG Tripla A che dovrebbe arrivare sul mercato entro il 2021: potrebbe essere The Witcher 4?. L’indiscrezione è saltata fuori grazie alla diffusione di un report finanziario, che ha svelato i risultati legati all’anno fiscale 2017. Per adesso però non ci sono ancora molte informazioni sul Nuovo progetto a cui starebbe lavorando lo sviluppatore. Sembra però che il Nuovo RPG sia ...

Wolfenstein II : The New Colossus per Switch sarà mostrato al BeThesda Gameplay Day : Gli ultimi annunci provenienti dal Nintendo Direct hanno regalato nuove gradite sorprese ai possessori di Nintendo Switch, l'evento è stata l'occasione per annunciare diversi giochi in arrivo per l'ibrida, come Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Okami HD e Super Smash Bros. Ma non bisogna dimenticare che anche un altro importante titolo arriverà sulla console di Nintendo, stiamo parlando di Wolfenstein II: The New Colossus.Fino a questo momento ...

La serie di The Witcher ha venduto oltre 33 milioni di copie : Come molto probabilmente saprete, attualmente il team CD Projekt si trova impegnato nello sviluppo dell'attesissimo Cyberpunk 2077 e le ultime notizie al riguardo ci hanno riferito che anche il nuovo studio, CD Projekt Red Wroclaw, contribuirà ai lavori.Nonostante gli impegni della compagnia, ecco che arrivano i risultati finanziari per l'anno fiscale 2017 che, a quanto pare, sono piuttosto positivi.Come riporta Dualshockers, in termini di ...

The Banner Saga 3 approderà su Switch in estate - i primi due episodi della serie arriveranno a breve : Conosciuto per il suo avvincente mix di strategia, gioco di ruolo e un ambiente lussureggiante ispirato alla mitologia nordica, The Banner Saga 3 è destinato a chiudere l'acclamata trilogia entro la fine dell'anno, e ora i possessori di Nintendo Switch potranno sperimentare anche gli altri titoli della serie nei prossimi mesi in una volta sola.Durante il Nindies Showcase Spring 2018, Nintendo ha annunciato che The Banner Saga 3 arriverà su ...

SoulCalibur 6 : Geralt di Rivia di The Witcher annunciato tra i personaggi giocabili : Siamo ansiosi di poter dare la possibilità ai fan di tutto il mondo di giocare con Geralt nella modalità Storia di SoulCalibur ." SoulCalibur VI, con Geralt di Rivia e il livello Kaer Morhen, sarà ...