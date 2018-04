The Weeknd ha pianto al Coachella 2018 per Selena Gomez? Video dell’esibizione in lacrime

Justin Bieber al Coachella 2018 - dal rifiuto di partecipare al concerto di The Weeknd all’outfit in ciabatte e calzettoni (foto e video) : Avvistato anche Justin Bieber al Coachella 2018: il cantante canadese non si esibirà come headliner del Festival, ma parteciperà come ospite! In un modo o nell'altro Justin Bieber riesce sempre ad avere i riflettori puntati su di sé. Arrivato da poco all'Empire Polo Club di Indio, Justin Bieber ha da subito catturato l'attenzione mediatica per il suo outfit stravagante: la popstar si è presentata in un completo hawaiano leggero, con dei ...

Call Out My Name di The Weeknd è dedicata a Selena Gomez e al suo trapianto di rene? Audio - testo e traduzione : Con il primo posto in classifica negli USA del nuovo singolo Call Out My Name di The Weeknd, che ha anticipato l'uscita a sorpresa dell'EP My Dear Melancholy, sulla stampa internazionale è scoppiato un nuovo caso: il brano parla di Selena Gomez e del suo trapianto di rene? I due si sono frequentati per diversi mesi dal gennaio 2017 e la scorsa estate la Gomez ha dovuto sottoporsi ad un trapianto per affrontare gli effetti del lupus, malattia ...

The Weeknd : secondo i fan il nuovo album “My Dear Melancholy” parlerebbe di Selena Gomez e Bella Hadid : Come aveva anticipato con una serie di post su Instagram, The Weeknd ha pubblicato il suo nuovo album. L’EP ha un titolo che è tutto un programma – “My Dear Melancholy” – e contiene solo 6 canzoni inedite. secondo i fan, tra i versi di questi brani si celano diversi riferimenti a due sue ex fidanzate molto famose: Selena Gomez e Bella Hadid. [arc id=”98aaf963-d71b-49ab-b12f-e95f44ced242″] Partiamo da ...

Selena Gomez preoccupata per il nuovo album di The Weeknd : The Weenkd e il nuovo album: Selena Gomez preoccupata per le frecciatine a Justin Bieber The Weeknd sta per tornare con un nuovo album: My Dear Melancholy. E Selena Gomez, ex fidanzata del cantante, è più che mai preoccupata. Il motivo? Secondo quanto fa sapere l’Hollywod Life, l’ex stellina Disney è tortmentata per gli eventuali […] L'articolo Selena Gomez preoccupata per il nuovo album di The Weeknd proviene da Gossip e Tv.