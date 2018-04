ideegreen

: Teoria delle ombre in disegno tecnico: Teoria delle ombre, una teoria molto pratica, perché serve per… - naturaeambiente : Teoria delle ombre in disegno tecnico: Teoria delle ombre, una teoria molto pratica, perché serve per… - uzumavki : @AraragiK7 wait allora prima ti spiego: Questo MBTI o test delle 16 personalità è derivato dagli studi di Jung di i… - andrewhostgdr : ma io dico, ci lamentiamo ma almeno eravamo fuori da scuola e tutto, mia sorella non la fa e deve fare a forza dell… -

(Di lunedì 16 aprile 2018), unamolto pratica, perché serve per disegnare oggetti in modo che sembrano il più reali possibili. E’ utile non solo in campo artistico, dove non è detto che la rappresentazione debba essere aderente a ciò che vediamo con i nostri occhi nel mondo, ma anche in campo architettonico progettuale. Pensiamo ai progetti di case e palazzi, di mobili e di interi quartieri: con lahanno tutto un altro aspetto. E meglio riescono a farci capire cosa saranno una volta realizzati. (altro…)inIdee Green.