Tennis World Tour | provato il nuovo gioco sportivo di BigBen - SpazioGames it

Annunciata la Legends Edition di Tennis World Tour : Il Tennis sta per tornare protagonista nel mese di maggio, ovvero quando sarà reso disponibile Tennis World Tour, il gioco di Bigben e Breakpoint già visto in azione in un video di gameplay che ci mostrava un incontro tra Federer e Monfils.Oggi, arrivano interessanti novità per tutti i fan in attesa di Tennis World Tour, infatti è stata Annunciata una Legends Edition del gioco che includerà interessanti contenuti, a cominciare dalle due leggende ...

Bigben e Breakpoint annunciano la Legends Edition di Tennis World Tour : Bigben e Breakpoint sono lieti di annunciare, che Tennis World Tour sarà distribuito anche in Edizione Legends, scopriamo insieme quali sono i contenuti previsti. Tennis World Tour: La Legends Edition All’interno di questa particolare versione, troverete: André Agassi come Tennista selezionabile, con il suo outfit del 1995 John McEnroe come Tennista selezionabile, con il suo outfit del 1990 La speciale ...

Tennis World Tour ha una data di uscita ufficiale : Bigben e Breakpoint annunciano la data di lancio ufficiale di Tennis World Tour, la nuova simulazione di Tennis attesa dagli appassionati della racchetta di tutto il mondo. Tennis World Tour sarà disponibile dal 22 maggio 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC e segnerà il ritorno nel mondo dei videogiochi di una disciplina sportiva assente su console e PC ormai da diversi anni.Ecco il pack italiano dove saranno presenti oltre ...

Tennis World Tour : un nuovo video di gameplay mostra un incontro tra Federer e Monfils : Breakpoint Studio ha recentemente pubblicato un nuovo video gameplay di Tennis World Tour, il titolo sportivo tanto atteso da quell'importante fetta di fan vedovi dei grandi videogiochi Tennistici del passato. Il video, riportato da Gamespot, mostra un incontro tra Roger Federer e Gael Monfils, ed è utile per farsi un'idea del gameplay del gioco in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Switch.Tennis World Tour potrà contare su un sistema di controlli ...

World Tennis Day - Lavazza festeggia relazione con la racchetta : Milano, 5 mar. , askanews, In occasione della Giornata Mondiale del Tennis, Lavazza celebra il suo forte legame con questo sport. Un'affinità spiegano dall'azienda nata nel 2011 sul campo di Wimbledon,...

Charlene e Alberto di Monaco agli Laureus World Sports Awards : lei elegante e sensuale - lui in scarpe da Tennis bianche : Lei bellissima avvolta in un abito bianco corredato da gioielli, sensuale ed elegante. Lui accanto a lei in smoking, e scarpe da tennis bianche. Si sono presentati così Charlene e Alberto di Monaco, padroni di casa al Laureus World Sports Awards, cerimonia che ha premiato gli atleti che nel corso dell'anno si sono distinti per i loro meriti.Alla manifestazione presente anche Francesco Totti e Ilary Blasi. Il campione italiano si è ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i risultati delle finali. Doppio trionfo della Cina - Giappone a mani vuote : Il mondo del Tennistavolo è della Cina: questo il responso avuto a Londra, nella Team World Cup 2018. Le due finali, maschile e femminile, hanno visto il Giappone essere dominato in lungo ed in largo: per i nipponici due soli set vinti in sei incontri. La squadra cinese nel corso del torneo non ha perso neppure un incontro, né con gli uomini, né con le donne. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Finalissima Cina-Giappone ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i risultati delle semifinali. Sarà una doppia sfida Cina-Giappone : Il mondo del Tennistavolo se lo spartiscono Cina e Giappone: a Londra, nella Team World Cup 2018, le due finali, maschile e femminile, saranno teatro della doppia sfida tra le due potenze di questo sport, in accordo con le teste di serie assegnate all’inizio della manifestazione. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Semifinali Cina-Inghilterra 3-0 Corea del Sud-Giappone 2-3 Torneo femminile Semifinali Giappone-Corea del ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i risultati della seconda giornata. Tabelloni allineati alle semifinali : seconda giornata della Team World Cup di Tennistavolo: a Londra si sono giocate la terza giornata della fase a gironi ed i quarti di finale dei tornei maschile e femminile. Cina e Giappone piazzano i propri Team in semifinale in entrambi i Tabelloni, mentre le altre squadre qualificate sono Corea del Sud ed Inghilterra tra gli uomini e Corea del Nord ed Hong Kong tra le donne. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Fase a ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i risultati della prima giornata. Sei squadre già ai quarti : prima giornata della Team World Cup di Tennistavolo: a Londra si sono giocate le prime due giornate della fase a gironi dei tornei maschile e femminile. Sei squadre già certe del primo posto e qualificate ai quarti, mentre tra gli uomini Germania ed Hong Kong sono certe del passaggio del turno (per differenza match vinti), ma dovranno attendere domani per sapere se da prime o seconde del girone. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i candidati alla vittoria. Germania e Romania provano ad interrompere il dominio asiatico : La Team World Cup 2018 di Tennistavolo è alle porte: da giovedì 22 a domenica 25 febbraio a Londra dodici Nazionali al maschile ed altrettanti al femminile si daranno battaglia per portare a casa il titolo. Le squadre saranno divise in gironi da tre e le prime due passeranno ai quarti di finale. Sabato spazio alle semifinali e domenica alle finalissime. Nel torneo maschile si sono qualificate: Cina, Giappone, Germania, Hong Kong, Corea del Sud, ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : le stelle della manifestazione. Ci sono Dimitrij Ovtcharov - Ding Ning e Bernadette Szocs : Mancano ormai poche ore: da giovedì 22 a domenica 25 febbraio si terrà a Londra la Team World Cup 2018 di Tennistavolo. Dodici Paesi al maschile ed altrettanti al femminile si daranno battaglia per portare a casa il titolo. Le squadre saranno divise in gironi da tre e le prime due passeranno ai quarti di finale. Sabato spazio alle semifinali e domenica alle finalissime. Nel torneo maschile si sono qualificate: Cina, Giappone, Germania, Hong ...

Tennistavolo - World Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Le gare saranno visibili in streaming su itTV , che trasmetterà una sfida per ciascuna sessione delle a fase a gironi e dei quarti di finale , le gare che si giocheranno al tavolo televisivo, , ...