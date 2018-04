Tennis | ranking ATP 16 aprile 2018 | invariate le posizioni in top 10 Quattro italiani

Tennis : Fabio Fognini e la terra rossa europea. Obiettivo best ranking e sogno top ten : Con il Masters 1000 di Montecarlo comincia la stagione dei tornei europei sulla terra rossa ed è sicuramente il periodo dell’anno che preferisce maggiormente Fabio Fognini. Il ligure ha vinto sei titoli nel circuiti ATP e tutti sul rosso, motivo per il quale queste settimane sono davvero importanti per lui e per la sua classifica mondiale. Attualmente Fognini è al numero 20 del ranking ATP, ma i punti da difendere non sono molti e si ...

Tennis - ranking Atp : Nadal al comando - Fognini torna 20° : ROMA - Ultima settimana dedicata alla Coppa Davis e ranking Atp invariato nelle posizioni che contano. Al comando resta Rafa Nadal , che proprio sulla terra rossa di Valencia ha fatto il suo rientro ...

Tennis - ranking Atp : Nadal sempre al comando - Fognini 20° : TORINO - Dopo la settimana dedicata ai quarti di finale e alle altre sfide di Coppa Davis , situazione immutata ai vertici della classifica mondiale, con Rafa Nadal per la seconda settimana sul trono ...

Tennis - ranking WTA (9 aprile 2018) : nessuna variazione tra le prime dieci. Sara Errani torna numero due in Italia : nessuna variazione tra le prime 10 al mondo: la romena Simona Halep resta saldamente al vertice della classifica WTA, con oltre 1000 punti di margine sulla danese Caroline Wozniacki, mentre a completare il podio è sempre l’iberica Garbine Muguruza. La statunitense Venus Williams, nonostante l’età, resta al numero 8 WTA. ranking WTA al 9/4/18 (Top 10) 1 Simona Halep (Romania) 8140 2 Caroline Wozniacki (Danimarca) 6790 3 Garbiñe ...

Tennis - ranking ATP (9 aprile 2018) : la Coppa Davis cristallizza la classifica. Quattro italiani nei 100 : Tutto fermo: il fine settimana di Coppa Davis cristallizza le posizioni nel ranking ATP, con l’iberico Rafael Nadal sempre davanti a tutti, ora per 100 punti esatti, sull’elvetico Roger Federer. In terza piazza il croato Marin Cilic, altro trascinatore in Davis, conserva 60 punti sul tedesco Alexander Zverev, che ha subito una dura lezione ieri da Nadal. ranking ATP al 9/4/2018 (Top 10) 1 Rafael Nadal (Spagna) 8770 2 Roger Federer ...

Tennis - Ranking WTA (2 aprile) : Sloane Stephens nella top10 - Camila Giorgi n.1 italiana : La statunitense Sloane Stephens, dopo il successo di Miami in finale contro la lettone Jelena Ostapenko, torna nuovamente nella top10. E’ questa l’unica variazione sostanziale nelle parti alte del Ranking WTA che vede sempre al comando la rumena Simona Halep, per la sesta settimana consecutiva, guadagnare punti nei confronti della danese Caroline Wozniacki. In terza piazza la spagnola Garbine Muguruza a precedere l’ucraina ...

Tennis - Ranking ATP (2 aprile) : Rafael Nadal torna in vetta - John Isner nella top10. Fabio Fognini n.1 italiano : Cambiamento al vertice del Ranking ATP. Come già si sapeva da qualche giorno l’eliminazione a Miami è costata la leadership mondiale allo svizzero Roger Federer, vincitore della passata edizione del 1000 in Florida, scavalcato dal suo eterno rivale Rafael Nadal che torna a comandare anche se fermo per infortunio. Rimane al terzo posto il croato Marin Cilic mentre sale in quarta piazza il tedesco Alexander Zverev, finalista del torneo ...

Tennis - Rafael Nadal torna in testa al ranking ATP senza giocare! Decisive le sconfitte di Roger Federer - non succedeva dal 2003 : Rafael Nadal tornerà a essere il numero 1 del ranking ATP. Il mancino di Manacor balzerà in testa alle classifiche lunedì 2 aprile: oggi i ranking non sono stati aggiornati (siamo nel pieno del Masters 1000 di Miami) ma, al termine della competizione californiana, lo spagnolo si riprenderà la palma del migliore del circuito. Il 31enne otterrà questo risultato senza giocare. Sono stati infatti i risultati di Roger Federer, attuale numero 1, a ...

Tennis - Ranking ATP (19 marzo) : Roger Federer si conferma al vertice - Del Potro n.6 - Fognini il migliore azzurro : E’ sempre Roger Federer a svettare nel Ranking ATP anche questa settimana. Lo svizzero, finalista nel Masters 1000 di Indian Wells, rafforza la propria leadership rispetto allo spagnolo Rafael Nadal, 2° in graduatoria. Tuttavia, la vera notizia di ieri è la sconfitta proprio dello svizzero contro l’argentino Juan Martin Del Potro. Si tratta del primo ko di “Sua Maestà” in questo 2018 e del 1° 1000 messo in bacheca dal ...

Tennis - WTA Ranking (19 marzo) : Simona Halep sempre in vetta - Camila Giorgi n.1 azzurra : Grazie alla semifinale di Indian Wells Simona Halep ha rafforzato la prima posizione nel Ranking mondiale (la quarta del suo secondo regno). Ora la Tennista rumena ha un vantaggio di 860 punti su Caroline Wozniacki, che ha staccato decisamente Garbine Muguruza. L’unica variazione degna di nota nella top10 è lo scambio di posizioni tra Jelena Ostapenko, che sale in quinta piazza, e Karolina Pliskova, che scende in sesta. In undicesima ...

Tennis - Indian Wells : Federer in semifinale. Il numero 1 del ranking è salvo : Questa la programmazione del torneo maschile "BNP Paribas Open" di Indian Wells in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD: SKY SPORT 2 HD TERZO e QUARTO QUARTO DI FINALE dalle 20 di ...

Tennis - Ranking WTA (5 marzo) : Simona Halep al comando - Sara Errani torna in top 100! Camila Giorgi migliore italiana : Rimane immutata la top ten del Ranking WTA aggiornato oggi (lunedì 5 marzo). Sempre la rumena Simona Halep al comando con 400 punti di vantaggio su Caroline Wozniack, terza Garbine Muguruza. La migliore italiana è sempre Camila Giorgi che occupa la 60esima posizione ma la notizia della settimana è il ritorno di Sara Errani in top 100: la romagnola è 93esima grazie alla vittoria ottenuta nel weekend, ha scalato ben 32 posizioni e si riaffaccia ...

Tennis - Ranking ATP (5 marzo) : Roger Federer al comando - Fabio Fognini sale in 19^ posizione : Pochissimi cambiamenti nella top ten del Ranking ATP aggiornato a oggi (lunedì 5 marzo 2018). Le prime sette posizioni sono infatti rimaste uguali con Roger Federer che conduce dall’alto dei suoi 10060 punti, 600 in più di Rafael Nadal. Marin Cilic rimane terzo davanti a Grigor Dimitrov, Alexander Zverev, Dominic Thiem e David Goffin. L’argentino Juan Martin Del Potro sale in ottava posizione scavalcando Kevin Anderson, Jack Sock ...

Tennis - Fabio Fognini scala il ranking mondiale! Ligure sempre più in alto in classifica dopo la vittoria a San Paolo : Fabio Fognini continua a scalare posizioni nel ranking ATP. Il Ligure, grazie al successo odierno nel Torneo ATP 250 di San Paolo, è salito al 19° posto in classifica: un ritorno tra i migliori 20 per il nostro miglior Tennista che sta attraversando un ottimo momento di forma. Il trionfo sulla terra rossa brasiliana gli ha permesso di guadagnare una piazza rispetto alla scorsa settimana. Il 30enne ha 2190 punti ed è in scia a John Isner (2205), ...