Tennis | Nadal a Montecarlo per fare 11 e rimanere primo

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : analisi del tabellone. Djokovic sulla strada di Rafael Nadal. Fognini ‘vede’ Zverev : Il primo Masters 1000 ATP stagionale su terra rossa sta per iniziare: a Montecarlo, “casa” di Rafael Nadal, è stato sorteggiato il tabellone principale e domani andranno in scena le prime partite, mentre per quanto riguarda le qualificazioni, le sfide sono iniziate proprio questa mattina. Le prime otto teste di serie entreranno in gioco direttamente al secondo turno: l’iberico Nadal, numero uno del seeding, ha dalla sua parte ...

Tennis - Davis : quattro top ten in campo. Torna Nadal - Zverev vince la prima : Ora nel secondo singolare è in campo proprio il mancino di Manacor, 31 anni, contro Philipp Kohlschreiber, 34 anni e n°34 al mondo. Proprio nella Spagna c'è stato il forfait dell'ultim'ora di Pablo ...

Tennis - Nadal al rientro. Confermata la presenza in singolare di Coppa Davis : Il numero uno del mondo ha vinto gli ultimi 22 incontri di Davis disputati, con l'ultima sconfitta che risale al 2004, contro il ceco Jiri Novak . , In collaborazione con Italpress , Tags: Tennis , ...

Tennis - Nadal ritorna numero uno E adesso eguaglierà John McEnroe : Federer si ferma a quota 308 settimane da leader e Nadal inizia così la sua 168° settimana da numero 1 del mondo. Nadal rimarrà numero 1 del mondo sicuramente fino alla conclusione del Masters 1000 ...

Tennis : gli anni passano per Roger Federer e Rafael Nadal. E’ l’occasione per gli altri? : Roger Federer e Rafael Nadal, i due fenomeni del Tennis contemporaneo stanno iniziando a dare segnali di cedimento? Classe ’81 il primo ed ’86 il secondo, in queste ultime settimane, tra problemi fisici e stanchezza, la coppia sta cercando di prepararsi al meglio per i prossimi obiettivi: lo spagnolo sta pianificando la stagione sulla terra rossa per cercare l’11° successo nel Roland Garros mentre lo svizzero va a caccia della ...

Tennis - Ranking ATP (2 aprile) : Rafael Nadal torna in vetta - John Isner nella top10. Fabio Fognini n.1 italiano : Cambiamento al vertice del Ranking ATP. Come già si sapeva da qualche giorno l’eliminazione a Miami è costata la leadership mondiale allo svizzero Roger Federer, vincitore della passata edizione del 1000 in Florida, scavalcato dal suo eterno rivale Rafael Nadal che torna a comandare anche se fermo per infortunio. Rimane al terzo posto il croato Marin Cilic mentre sale in quarta piazza il tedesco Alexander Zverev, finalista del torneo ...