Tennis | Masters1000 Montecarlo 2018 | programma | orari e tv di martedì 17 aprile

oasport

: #tennis #RolexMCMasters Il programma di incontri di martedì 17 aprile: tanta Italia sul rosso monegasco! - OA_Sport : #tennis #RolexMCMasters Il programma di incontri di martedì 17 aprile: tanta Italia sul rosso monegasco! - zazoomblog : Tennis Masters1000 Montecarlo 2018: programma orari e tv di lunedì 16 aprile - #Tennis #Masters1000 #Montecarlo - zazoomblog : Tennis Masters1000 Montecarlo 2018: programma orari e tv di lunedì 16 aprile - #Tennis #Masters1000 #Montecarlo -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Terza giornata di incontri sul rosso aristocratico del Masters 1000 di. La terra monegasca si prepara ad essere teatro di match interessanti con tre azzurri in campo: Andreas Seppi contro il britannico Kyle Edmund (secondo incontro del Court 9), Fabio Fognini opposto al bielorusso, proveniente dalle qualificazioni, Ivashka (secondo incontro del Court des Princes) e Marco Cecchinato che se la vedrà contro il bosniaco Damir Dzumhur nell’incontro d’apertura del Court 2. Da osservare con attenzione l’esordio di Alexander Zverev, finalista nel 1000 Miami e voglioso di confermarsi sulla terra rossa dopo la vittoria dell’anno scorso a Roma. Il torneo sarà trasmesso in tv da Sky Sport, attraverso il canale Sky Sport HD, mentre sarà possibile seguirlo in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Di seguito ilcompleto della terza giornata del torneo ...