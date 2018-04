Tennis | Masters1000 Montecarlo 2018 | programma | orari e tv di lunedì 16 aprile

oasport

: Tennis Masters1000 Montecarlo 2018: programma orari e tv di domenica 15 aprile - #Tennis #Masters1000 #Montecarlo - zazoomnews : Tennis Masters1000 Montecarlo 2018: programma orari e tv di domenica 15 aprile - #Tennis #Masters1000 #Montecarlo - OA_Sport : #tennis Come è andato il sorteggio del Masters di Montecarlo per gli italiani? L'analisi del tabellone degli azzurri - zazoomblog : Tennis Masters1000 Montecarlo 2018: il tabellone degli italiani e il sorteggio degli azzurri nelle qualificazioni -… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Dopo la conclusione delle qualificazioni e le prime partite di ieri, oggi entra nel vivo il torneo ATP Masters 1000 di: sono in11 incontri di primo turno. Paolo Lorenzi, dopo il forfait del serbo Filip Krajinovic, è stato accoppiato ad un nuovo avversario: si tratta del qualificato transalpino Pierre Hugues Herbert. L’italiano, in caso si successo, raggiungerebbe le 100 vittorie in carriera nel circuito maggiore. Il torneo sarà trasmesso in tv da Sky Sport, attraverso il canale Sky Sport HD, mentre sarà possibile seguirlo in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Di seguito ilcompleto della seconda giornata del torneo. ATP Masters 1000 didi16CAMPO RANIERI III ore 11.00 J. Donaldson (USA)-A. Ramos-Vinolas (ESP,15) a seguire K. Nishikori (JAP)-T. Berdych (RTC,12) a seguire N. Djokovic (SER,9)-D. Lajovic ...