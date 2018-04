Ten Talking Points | Allegri vincerà e andrà altrove Metà Serie A fa 0-0 | emozionante

Ten Talking Points - il Napoli è stanco e la Juve vendicherà la mattanza di CR7. Icardi colpito dalla Maledizione di Fassino : Benvenuti a Ten Talking Points, l’unica rubrica che da quando sa di essere apprezzata dal pm Nino Di Matteo ha l’ansia da prestazione. Altre considerazioni. 1. Si devono ringraziare Milik e Diawara se abbiamo ancora l’illusione del campionato ancora “aperto”. Il Napoli è stanco, ma è anche bravissimo a sbagliare gol già fatti. In più, fatalmente, tutti i portieri di fronte a lui si esaltano (e Sorrentino è un esempio mirabile di longevità). Se ...

Ten Talking Points - la Juventus in Italia è come Renzi dentro il Pd e in Europa è come l’ex segretario dem alle elezioni : Benvenuti a Ten Talking Points, l’unica rubrica che mangia quorn, semi di lino rosso e noci pecan. Altre considerazioni. 1. Ho sbagliato: è vero che quasi tutti i miei pronostici sono fatti per esorcizzare tragedie bibliche, tipo Renzi che vince il 4 dicembre 2016 o Severgnini che domina lo scudetto, ma credevo davvero che la Juve potesse giocarsela con il Real Madrid. Seguo la Liga e mi pareva una squadra – quest’anno – battibile. Non avevo ...

Ten Talking Points - campionato chiuso. E se fossi Mattarella darei l’incarico al randellatore Cassata del Sassuolo : Benvenuti a Ten Talking Points, la rubrica più geniale nella storia dell’umanità dopo la posta del cuore di Mario Lavia su Democratica. 1. Sabato si è avuta piena contezza di quel che già vi avevo detto ad agosto: Juve campione d’Italia, Napoli bello ma secondo, Inter con agio in Champions League, Milan fuori dalle prime quattro. Io non sbaglio mai, e se sbaglio è per il vostro bene. Federer, referendum 4 dicembre, Inter campione del mondo, ...

Violenza sessuale e stalking su una studentessa di 16 anni : arrestato insegnante quaranTenne : Un insegnante di 40 anni della provincia di Avellino è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale per Violenza sessuale e stalking nei confronti di una studentessa di 16 anni. L'uomo, che ...

Ten Talking Points - la sfiga del Napoli proporzionale alle bestemmie di Sarri : il gol di Albiol ci ha salvati dall’Apocalisse : Benvenuti a Ten Talking Points, l’unica rubrica che si autogenera anche durante le ferie dorate dell’autore. Altre considerazioni. 1.Il pareggio della Juve con la Spal è la notizia più clamorosa d’Italia dai tempi in cui Nardella a 16 anni indovinò la risposta alla domanda: “Dario, quanto fa 4 per due”? 1 bis. Contro il Real Madrid, andata e ritorno, la Juve non parte sfavorita. Come minimo ha il 50%. Forse il 51%. Se la gioca eccome. 2. Ha ...

Ten Talking Points - al Franchi il momento più vero del calcio. Candreva come Civati : ci prova sempre - ma non ci riesce mai : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica reduce dal tour trionfale di Renzusconi. Altre considerazioni. 1. I tifosi, il silenzio, Antognoni che piange. Ieri, a Firenze, c’è stato uno degli abbracci più belli e toccanti di sempre. Una delle cose più vere e strazianti che ci sia mai stato concesso di vedere in uno stadio di calcio. Se solo Davide Astori ci avesse insegnato l’arte del ricordo e il rispetto della vita, forse la sua scomparsa ...