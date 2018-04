Tasse terremoto | oggi a L' Aquila il giorno della Mobilitazione

abruzzo24ore.tv

: Restituzione tasse terremoto L’Aquila: oggi tutti in piazza per dire no - PrimaDaNoi : Restituzione tasse terremoto L’Aquila: oggi tutti in piazza per dire no - allarme24 : RT @Il_Centro: #Abruzzo #15aprile #terremoto #LAquila scende in strada contro le #tasse imposte dall'#Europa - webnauta5_9 : RT @Il_Centro: #Abruzzo #15aprile #terremoto #LAquila scende in strada contro le #tasse imposte dall'#Europa -

(Di lunedì 16 aprile 2018) L'- L'e il suo territorio si mobilitano per dire no alla restituzione dellesospese a imprese e professionisti nel cratere del sisma del 2009 richiesta dalla Commissione Europea che considera le somme richieste aiuti di Stato: migliaia le persone attesenel capoluogo d'Abruzzo alla manifestazione di protesta promossa da Regione e Comune cui hanno aderito forze sociali, produttive, amministratori, parlamentari. Il corteo dei manifestanti partirà alle ore 10,30 dal piazzaleFontana Luminosa e si snoderà per le vie del centro storico, per concludersi alla Villa Comunale . Prevista anche la partecipazione del leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Sarebbero circa 350 le imprese e le partite Iva, secondo quanto appreso, a cui sono state notificate cartelle esattoriali per complessivi oltre 100 milioni di euro a cui vanno ...