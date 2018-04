Tasse | 8 cose da sapere per fare il 730 anche soli

vanityfair

(Di lunedì 16 aprile 2018) La primavera porta le, ma ogni anno le porta con meno lavoro dada parte dei contribuenti. Quest’anno nella dichiarazione precompilata (il modello 730 che vale per i lavoratori dipendenti e i pensionati on line da lunedì 16 aprile) sono inseriti nuovi oneri e spese. Si va dalle spese per la frequenza degli asili nido alle donazioni per la ricerca. Si aggiungono alle spese sanitarie e veterinarie, gli interessi sui mutui, i premi assicurativi e tutte le atre già presenti. Nel caso di pensionati e dipendenti, 30 milioni di contribuenti, l’Agenzia delle Entrate elabora i dati e calcolale imposte da pagare o il rimborso da incassare. Basta verificare l’esattezza e la completezza dei dati inseriti. Se manca qualcosa si può integrare omodifiche. https://twitter.com/Agenzia_Entrate/status/983725039597117440 I dati arrivano direttamente dai medici, ...