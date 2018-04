Svelata la location delle prove del tour di Vasco Rossi | in partenza dal Teghil di Lignano

optimaitalia

: Svelata la location delle prove del tour di @VascoRossi, in partenza dal Teghil di Lignano - OptiMagazine : Svelata la location delle prove del tour di @VascoRossi, in partenza dal Teghil di Lignano - infoitcultura : Nozze di Chiara Ferragni e Fedez: svelata data e location - MusicaDalPalco : THE DREAM SYNDICATE: Svelata la location del loro concerto a Bologna #TheDreamSyndicate #BotniqueBologna | Recensio… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Ledeldihanno finalmente unaufficiale. A poco più di un mese dalla data zero aSabbiadoro, il Blasco rivela di aver scelto Rimini come luogo dove mettere a punto i contorni del nuovoche lo porterà a suonare fino al 21 giugno al San Filippo di Messina. Secondo quanto trapelato,si tratterrà in Romagna per circa un mese, così da mettere insieme tutti i dettagli del nuovonegli stadi per il quale si attende un nuovo lotto biglietti dopo quello messo a disposizione il 20 marzo scorso. Le trattative per la scelta dei locali sarebbero in atto dal mese di gennaio, con un contratto sul punto di essere siglato con unastrutture, conclusasi in un nulla di fatto a causa della posizione del locale troppo esposta all'inevitabile assalto dei fan, pronti a tutto pur di incontrare il loro idolo. L'attenzione sarebbe ora ...