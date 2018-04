Superbike | GP Olanda 2018 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana a Imola

oasport

: RT @corsedimoto: SUPERBIKE ARAGON Se la Ducati vincesse, dal round successivo in Olanda le avversarie avranno l'aiutino. Ecco come funziona… - bodhirider : RT @corsedimoto: SUPERBIKE ARAGON Se la Ducati vincesse, dal round successivo in Olanda le avversarie avranno l'aiutino. Ecco come funziona… - corsedimoto : SUPERBIKE ARAGON Se la Ducati vincesse, dal round successivo in Olanda le avversarie avranno l'aiutino. Ecco come f… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Latorna subito in pista. Nel prossimosi correrà ad Assen. Nel Round di, il quarto di questa stagione, sarà ancora Jonathan Rea l’uomo da battere, sempre leader del Mondiale dopo il weeken di Aragon. I due piloti della Ducati, però, hanno dato filo da torcere all’asso della Kawasaki, specie Chaz Davies, mattatore in gara-2. Marco Melandri, invece, non è riuscito a dare continuità con la vittoria all’ottima Superpole. La lotta, sulla prestigiosa pista di Assen, sarà come sempre spettacolare. Il weekend del Round dicomincerà venerdì 20 aprile con la disputa di ben tre turni di libere a partire dalle ore 9.45. Il giorno successivo sarà la volta della Superpole, seguita da gara-1. Domenica 22 l’atto finale con la seconda manche. Ilsarà trasmesso, come al solito, sui canali Mediaset (Italia 2 e Italia 1) e su ...