Sul libero scambio commerciale tra Usa e Cina i ferri restano cortissimi

Dazi alla Cina - l’appello del n.1 di Apple a Trump : “Bisogna puntare Sul libero mercato” : Il numero uno di Apple , Tim Cook invita il presidente Usa, Donald Trump a rivedere la sua decisione di colpire la Cina coi Dazi Usa e lo invita a puntare sul libero commercio. «I Paesi che scelgono l’apertura, il commercio, che puntano sulla diversità sono quelli che fanno cose eccezionali» dice Cook a un Economic Forum in Cina , «I paesi - aggiung...

Castrolibero - grande evento Sul la Dieta Mediterranea : ...è invece il titolo del convegno che sarà aperto alle ore 15.30 dal primo cittadino Giovanni Greco e a cui interverranno Antonino De Lorenzo - Direttore Scuola di specializzazione in Scienza dell'...

Fabrizio De André/ Il biopic Sul Principe Libero tra le polemiche e l'applauso di Dori Ghezzi (Domenica In) : Fabrizio De André , si torna a parlare del biopic sull'artista genovese interpretato da Luca Marinelli e trasmesso su Rai Uno dopo il passaggio per due giorni al cinema. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 03:11:00 GMT)

Principe Libero - ancora polemiche social Sull’inflessione romanesca di Luca Marinelli-De André. La parodia su ‘Musicademmerda’ fa arrabbiare l’agente dell’attore : Luca Marinelli sì, Luca Marinelli no. Dopo la messa in onda su RaiUno del film Principe Libero, il biopic su Fabrizio De André prodotto da Rai Fiction e Bibi Film, ecco immancabili le reazioni concitate sui social. La colpa principale per l’attore che ha interpretato Faber sarebbe quella di aver fatto trasparire una leggera inflessione romanesca nel recitare, cancellando così l’accento del cantautore genovese. Dettaglio subito colto da ...