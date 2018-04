Strisce pedonali troppo pericolose | parte la raccolta firme

Bassano del Grappa - 19enne in bici travolto sulle Strisce pedonali : Non è ancora chiaro se il giovane stesse in sella alla sua bici o se invece la stesse portando a mano, ma è stato travolto mentre attraversava la strada. Portato in urgenza all'ospedale, è al momento sotto osservazione.Continua a leggere

Donna investita sulle Strisce pedonali a Trieste : Un Donna di 34 anni è stata investita a Trieste, a Passeggio Sant' Andrea , ad altezza della fermata della linea 9 del trasporto urbano. La Donna è stata investita sulle striscie pedonali e sbalzata ...

Auto investe bimbo di undici anni sulle Strisce pedonali : Intorno alle 10 della mattina di Pasquetta, sul lungomare di Punta Marina Terme, all'altezza dello stabilimento balneare il Ventaglio, un bambino di undici anni, che stava attraversando la strada ...

Travolto e ucciso da un camion : era in bici sulle Strisce pedonali. Oggi avrebbe compiuto 4 anni : Jaiden è morto sotto gli occhi dei suoi familiari: era sulle strisce pedonali di fronte ad un supermercato quando è stato Travolto dal camion. L'autista è stato già rilasciato. Il dramma è avvenuto ieri nella contea inglese del Dorset, Oggi 30 marzo, avrebbe compiuto 4 anni.Continua a leggere

Pordenone - travolto sulle Strisce pedonali e pestato col piede di porco dall'autista : Un piede finito sotto la ruota di un furgone mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in viale Martelli, poi l'aggressione con una barra di ferro lunga quasi un metro. Se l'è vista brutta ...

Campidoglio - Strisce pedonali con led e illuminazione dedicata all’incrocio via Amba Aradam-Porta Metronia : Stamani si è tenuta la riunione conclusiva necessaria a definire il nuovo progetto per la messa in sicurezza dell’incrocio Porta Metronia-via dell’Amba Aradam. All’incontro erano presenti l’Assessorato alla Città in Movimento, il Dipartimento Mobilità e Trasporti, la Sovrintendenza capitolina e Roma Servizi per la Mobilità. Il piano prevede la sperimentazione di strisce pedonali con led e […] L'articolo Campidoglio, strisce pedonali con ...

Strisce pedonali rinnovate in viale Rimembranze