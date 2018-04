Stress e ansia da smartphone | ecco come evitarlo

6 posizioni yoga che alleviano Stress e ansia : Quando vi sentite stressati o ansiosi, respirare profondamente è una tecnica molto importante ed efficace per mettere a proprio agio la mente. Il potere del respiro, con i suoi lenti inspiri ed espiri, può aiutarvi a calmare i pensieri di corsa, facendovi sentire come se un peso vi fosse stato tolto dal petto. Quando si parla di yoga, poi, esistono così tante posizioni che possono aiutarvi a respirare bene e così, lenire in pochi istanti gli ...