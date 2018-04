Street Food a Rovereto | dal 3 al 6 maggio in centro

Torna lo Street Food Festival : Porto San Giorgio capitale dei sapori : E poi il ludobus per i bambini con animatori e giochi in legno, artisti di strada che stupiranno il pubblico con sorprendenti spettacoli e molto altro ancora.

Torna «Passeggiando» fra Street Food - musica e mercatini : ... o col bus navetta gratuito, si arriva in piazza Vantini, dove per tutto il giorno ci sarà festa con intrattenimenti musicali dal vivo, gonfiabili, giochi per piccini, spettacoli e sfilate di moda, ...

Paganello - Street Food - Paola Turci live e tanto altro per il week-end pasquale a Rimini. Ecco cosa fare : FESTE E MANIFESTAZIONI Inaugura sabato 31 marzo la stagione dei colori di Beach & Love Riccione 2018 Spring Summer , due mesi di eventi, coreografie e scenografie urbane, spettacoli, mostre, ...

Roma. Festival dello Street Food : “SAN PAOLO” Festival dello Street Food” 23-24-25 marzo 2018. Dopo il successo all’esordio di venerdì, la coloratissima carovana del cibo da strada si prepara alla... L'articolo Roma. Festival dello Street Food proviene da Roma Daily News.

Piazza XX si apre al vintage - allo Street Food e ai fiori. Il programma degli eventi : Piazza XX Settembre torna a proporre nei prossimi mesi primaverili un ricco calendario di eventi in Piazza: vintage, street food, fiori, musica, spettacoli; un programma ricco di appuntamenti per vivere e ritrovarsi in una delle piazze più belle della città. Ad organizzare il nutrito programma di appuntamenti, in

Street Food di Campagna Amica : ... utile a far conoscere la qualità dei prodotti e lo stretto legame esistente tra le produzioni agroalimentari ed il territorio che rappresenta un volano importante per l'economia non solo agricola di ...

Corsa con Deejay Ten e salute con Street Food pugliese - per il weekend : Le iniziative collaterali tra sport, salute e musica, si terranno nel Village Deejay che sarà allestito già da domani, 10 marzo, in piazza della Libertà , nota anche come piazza Prefettura, , sono ...

6 Street Food romani a cui non si può resistere (e dove mangiarli) : Siete seduti comodamente sul vostro divano intenti a pianificare le tappe del prossimo viaggio nella Città Eterna. Colosseo, Pantheon, Fori Imperiali. Poi ancora Rione Trastevere, er Cuppolone (alias la Basilica di San Pietro), Campo de’ fiori: nel caso in cui aveste bisogno di qualche piccolo consiglio, queste sono – solo alcune ovviamente – delle soste imprescindibili da visitare una volta oltrepassato il Grande Raccordo Anulare, ...